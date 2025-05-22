Eli Lilly вытеснила Novo в рейтинге лидеров фарминноваций

Консалтинговая компания IDEA Pharma представила ежегодный аналитический рейтинг, оценивающий активность компаний в биофармацевтической отрасли. Лидером списка в Индексе инноваций стала американская Eli Lilly, которая поднялась с четвертого места в 2024 году на первое место в текущем. Таким образом она сместила прошлогоднего чемпиона — датскую Novo Nordisk, которая опустилась за год на девятую строчку.

В IDEA отметили, что Lilly повторила свой успех 2021 года. Высокие показатели отражают способность компании создавать прорывные методы лечения в ключевых терапевтических областях. Эксперты, в частности, выделили ее препарат «Зепбаунд» (тирзепатид), который продемонстрировал значительно более выраженную потерю веса, чем препарат «Вегови» (семаглутид) от Novo Nordisk.

Они также считают, что компания сделала прорыв в лечении болезни Альцгеймера на ранней стадии: препарат Kisunla (донанемаб) одобрен в США, Японии, Великобритании и Китае. В IDEA также отметили покупку Lilly компании Morphic за $3,2 млрд для расширения своего портфеля иммунологических препаратов.

В Индексе изобретений Lilly поднялась на одну позиции с прошлого года, заняв шестое место. Novo в этом списке опустилась на 30-е (падение на 4 позиции). Несмотря на это, в IDEA считают, что компания продолжает добиваться значительных успехов в лечении метаболических заболеваний, ожирения, сердечно-сосудистых патологий и хронической болезни почек.

Первое место в Индексе изобретений досталось британо-шведской фармкомпании AstraZeneca. В этот рейтинг IDEA добавила в 2019 году. За последние четыре года компания уже трижды возглавляла этот рейтинг.

Снижение благосостояния Novo отражено в падении рыночной капитализации с $640 млрд в июле прошлого года до нынешних $293 млрд. На прошлой неделе компания объявила об отставке генерального директора Ларса Фруергора Йоргенсена. Он возглавлял компанию с 2017 года.

gxpnews