В «Промомеде» сообщили о росте выручки на 86% в I квартале 2025 года

Выручка российской биофармацевтической компании ПАО «Промомед» выросла на 86% в I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,485 млрд рублей. Темп роста выручки более чем в пять раз превысил темп роста фармрынка, который составил 16%, сообщили в пресс-службе производителя лекарств. В «Промомеде» подтвердили финансовый прогноз на 2025 год: рост выручки на 75% при рентабельности EBITDA более 40%.

За первые 3 месяца текущего года компания зарегистрировала 10 новых патентов, получила регистрационные удостоверения для шести лекарств и провела 51 медицинское исследование. Существенно выросла доля выручки от реализации инновационных продуктов, составив 69% против 58% годом ранее. За последний год компания увеличила этот показатель на 11 процентных пунктов.

Основными драйверами роста компании стали онкологическое и эндокринологическое направления, которые принесли группе 1,3 и 1,6 млрд рублей дохода соответственно. При этом в сегменте «онкология» выручка увеличилась на 252%, в сегменте «эндокринология» – на 171%.

В апреле «Промомед» представил финансовые результаты за 2024 год. Выручка компании выросла на 35,4%, до 21,45 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 31%, составив 8,23 млрд рублей. Чистая скорректированная прибыль выросла на 22% к 2023 году и составила 4,025 млрд рублей.

gxpnews