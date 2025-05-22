Pfizer заплатит до $6 млрд китайской 3SBio за препарат для лечения рака

Pfizer, одна из крупнейших фармкомпаний, объявила об эксклюзивном глобальном лицензионном соглашении с ведущей китайской группой 3SBio. В его рамках американский производитель получит лицензию на разработку, производство и коммерциализацию за пределами Китая SSGJ-707 – экспериментального лечения нескольких видов рака. Ожидается, что сделка будет закрыта в III квартале 2025 года. После сообщения акции 3SBio подскочили на 36,4%, до 19,78 гонконгского доллара, к полудню, при этом индекс Hang Seng вырос более чем на 1%.

Согласно условиям соглашения, китайская компания получит первоначальный платеж в размере $1,25 млрд от Pfizer. Кроме того, она будет иметь право на поэтапные выплаты до $4,8 млрд, а также двузначные многоуровневые роялти от продаж SSGJ-707, если их одобрят. Отдельно в Pfizer заявили, что планируют инвестировать $100 млн в акционерный капитал 3SBio после закрытия лицензионной сделки.

Препарат SSGJ-707 сейчас проходит несколько клинических испытаний в Китае для лечения немелкоклеточного рака легких, метастатического колоректального рака и гинекологических опухолей. 3SBio планирует начать первое исследование III фазы исследований в Китае в 2025 году. Все центры, используемые в исследованиях, находятся в Китае, согласно спискам на ClinicalTrials.gov.

Таким образом, Pfizer вошла в число компаний, разрабатывающих противоопухолевые препараты двойного действия (на PD-1 и VEGF – один из самых перспективных классов в онкологии). Получив эксклюзивные права на SSGJ-707 за пределами Китая, компания теперь конкурирует с Summit Therapeutics и Biotheus (теперь входит в BioNTech) за долю рынка США. Эти игроки привлекли внимание, заявив о более высокой эффективности своих препаратов по сравнению с пембролизумабом («Китрудой») от MSD.

Ранее Bloomberg писал, что Pfizer рассчитывает заключить в 2025 году две или три сделки на общую сумму до $15 млрд. По информации издания, компания хочет таким образом пополнить свой портфель препаратов после неудачи с экспериментальным лекарством для снижения веса Danuglipron, за которым пристально следят инвесторы.

Этот провал стал серьезным ударом по ее попыткам конкурировать с бестселлерами в области снижения веса от датской Novo Nordisk и американской Eli Lilly. По мнению аналитиков, инвесторы не в восторге от текущего бизнеса Pfizer и его линейки. С начала года капитализация Pfizer снизилась на 13,1%, до $130,7 млрд.

gxpnews