Минздрав отменил Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарств

Минздрав отменил Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарств. Это связано с гармонизацией национального регулирования с правом ЕАЭС.

Минздрав признал утратившими силу Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения. Приказ № 191н от 11.04.2025 об этом был опубликован на портале правовой информации.

Правила, которые признаются утратившими силу, были установлены приказом № 646н от 31.08.2016. Правила распространялись на производителей лекарственных препаратов, дистрибьюторов, все виды аптек, включая индивидуальных предпринимателей, медицинские организации и их обособленные подразделения в сельской местности (ФАП, общеврачебные практики и т.д.).