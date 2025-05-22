В красноярском Минздраве прошли обыски по делу о халатности при лекобеспечении Минздрав отменил Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарств » ФАС выдала предупреждение российской «дочке» Angelini из-за условий поставок лекарств ФАС выдала предупреждение компании «Анджелини Фарма Рус» из-за признаков нарушения антимонопольного законодательства. Поводом стал отказ в поставке препарата дистрибьютору «Фармкомплект» на фоне спорных условий коммерческой политики. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Анджелини Фарма Рус» — дочерней структуры международной фармацевтической компании Angelini Pharma. Поводом для проверки послужило обращение дистрибьютора ООО «Фармкомплект», которому компания отказала в заключении договора на поставку препарата «Тантум Роза» в отдельных лекарственных формах. Как сообщили в ФАС, в коммерческой политике «Анджелини Фарма Рус» содержались экономически и технологически необоснованные требования — в частности, к минимальной рыночной доле и годовому объему закупок со стороны партнеров в аптечном сегменте. ФАС выдала предупреждение о необходимости исключить указанные положения из коммерческой политики и пересмотреть заявку «Фармкомплекта» на недискриминационных условиях. Срок исполнения — 60 дней с момента получения. В случае неисполнения служба инициирует дело о нарушении антимонопольного законодательства (п.5 ч.1 ст.10 закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

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