В красноярском Минздраве прошли обыски по делу о халатности при лекобеспечении

В Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии сообщили о проведении обысков в региональном Минздраве. Было возбуждено дело о халатности из-за ненадлежащего лекобеспечения местных жителей, а также отказа пациентам в выдаче льготных препаратов.

В Министерстве здравоохранения Красноярского края прошли обыски в рамках возбужденного уголовного дела о халатности (ст.293 УК РФ), пишет ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве сообщили, что ранее в сюжете одного из телеканалов сообщалось о ненадлежащем обеспечении жителей Красноярска жизненно необходимыми лекарственными препаратами, а также об отказе пациентам в выдаче льготных лекарств. Сложившуюся ситуацию уполномоченные органы никак не исправляли.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ГСУ СК Алексею Еремину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и принятых мерах по восстановлению нарушенных прав граждан.

О возбуждении уголовного дела о халатности при закупках лекарств в Красноярском крае стало известно в марте этого года. В рамках расследования руководство Главного управления СКР по региону провело прием граждан с сахарным диабетом и муковисцидозом.

С начала 2025 года в разных регионах страны были возбуждены уголовные дела о халатности, связанные с закупками лекарств для пациентов с орфанными заболеваниями. В феврале такое дело завели в Ивановской области, в марте — в Ульяновской области и Республике Коми. По мнению экспертов, опрошенных «ФВ», приговоры не в состоянии повлиять на ситуацию с лекарственным обеспечением россиян. Причина кроется в изъяне самой системы.

Фото: пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии