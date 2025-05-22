ВОЗ намерена создать международную систему закупок медтоваров для противодействия пандемиям

Оставшийся объем предоставляемой продукции производителей с учетом их возможностей будет резервироваться для ВОЗ по «приемлемым ценам». Товары, говорится в соглашении, будут распределяться исходя из уровня риска для здоровья населения и потребностей общественного здравоохранения, а «особое внимание» будет уделяться потребностям развивающихся стран. В принятом соглашении зафиксировано, что дальнейшие нормы работы системы ДПСВ, ее правовой статус и другие аспекты функционирования ВОЗ разработает совместно с профильными международными организациями и другими заинтересованными лицами. В частности, позднее будет дано определение используемому в документе термину «производитель».

В инструменты по ДПСВ ВОЗ внесла, в частности, возможность заключать юридически обязательные контракты между организацией и производителем по таким вопросам, как сотрудничество в области научных исследований и разработок, предоставление производителям в развивающихся странах неисключительных лицензий для эффективного производства и поставки товаров.

Медтовары, полученные через систему ДПСВ, ВОЗ будет распределять с помощью Глобальной сети по снабжению и материально-техническому обеспечению (сеть ГСМТО). Такая структура будет заниматься, помимо прочего, выбором медицинских средств противодействия пандемиям, определением факторов, ограничивающих их доступность, оценкой предложения и спроса на товары, координацией закупок. Закупочные мероприятия будут формироваться на основе условий, выдвигаемых странами-заказчиками, ратифицировавшими соглашение. Для корректной работы механизма в соглашении содержится требование к странам отказаться во время ЧС пандемического характера от поддержания национальных запасов медицинских средств в объеме, неоправданно превышающем прогнозируемые потребности.

Цели соглашения ВОЗ заключаются в предотвращении пандемий, подготовке к ним и реагированию на них. Документ предполагает использование его положений как в пандемийные периоды, так и между ними.

В перечне мер по предотвращению пандемий в документе, в частности, декларируется предотвращение передачи инфекционных заболеваний между животными и человеком, скоординированный межсекторальный эпидемиологический надзор для выявления рисков появления новых и возвращения известных патогенов с пандемическим потенциалом, инициативы по укреплению эффективности программ плановой иммунизации, а также деятельность по управлению лабораторными биологическими рисками.

Рекомендации для реализации таких мер будут разрабатываться учрежденной Конференцией сторон в документах, не имеющих обязательной силы. Этот орган также будет прорабатывать вопросы сотрудничества для помощи в этом направлении в форме экспертно-технической поддержки, наращивания потенциала, научно-исследовательских работ, передачи технологий на согласованных условиях. На первой сессии Конференция сторон должна определить структуру, функции и порядок работы сети ГСМТО.

Помимо этого, в соглашении ВОЗ зафиксирована необходимость поддержки в пандемийные и постпандемийные периоды национальных систем здравоохранения, медицинских и медико-социальных кадров, систем регулирования, наращиванию научных исследований.

Созданная Конференция сторон должна регулярно рассматривать ход осуществления принятого соглашения, а раз в пять лет – проводить обзор его функционирования. Первое заседание комитета должно состояться не позднее чем через год после принятия документа. Страны, которые ратифицируют соглашение, должны предоставлять органу отчеты о выполнении положений документа.

В ВОЗ подчеркнули, что переговоры о принятии тематического документа между правительствами разных стран длились более трех лет. Начало этого процесса было положено еще во время пандемии COVID-19. В мае 2024 года ВОЗ не приняла проект международного договора, который подвергся критике со стороны нескольких государств, в том числе и представителей РФ. Из-за обязанности предоставлять международной организации 20% медицинских средств, половина из которых – на безвозмездной основе, от подписания документа отказалась Великобритания.

Российские общественники и депутаты Госдумы критиковали проект соглашения из-за нарушения суверенитета государств, ограничительных мер, отсутствия в документе определения понятия «пандемия» и механизма ее объявления.