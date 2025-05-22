«Лекко» направит 1,5 млрд рублей на расширение производства во Владимирской области

Инвестиционный план Юдин представил на встрече с главой администрации Петушинского района Александром Курбатовым. Директор предприятия рассказал, что для двух ремонтирующихся линий закуплено новое оборудование, а запуск третьей линии предполагает модернизацию и обновление существующих мощностей. Расширение, по словам Юдина, позволит «значительно увеличить производственную мощность». Точные параметры он не озвучил.

На данный момент на предприятии трудится 500 сотрудников. Денис Юдин указал на дефицит кадров – для полноценной работы завода не хватает 200 человек. На заводе «Лекко» функционирует 12 производственных линий, их мощность составляет 130 млн упаковок в год. Производственная площадь предприятия – 8,37 тысячи кв. м.

ЗАО «Лекко» начало работать в 1993 году на базе одного из производственных корпусов Покровского завода биологических препаратов. В 2012 году производство вошло в состав ГК «Фармстандарт». На предприятии выпускают 50 наименований препаратов (с учетом различных форм и дозировок), например, вакцины против коронавирусной инфекции Спутник V и Спутник Лайт.

По данным Rusprofile, ЗАО «Лекко» зарегистрировано во Владимирской области в декабре 1994 года, с 2012 года полностью принадлежит группе компаний «Фармстандарт». Последний раз финансовые показатели ЗАО публиковало в 2021 году. Тогда компания выручила 2,8 млрд рублей, чистая прибыль составила 812 млн рублей.

В конце декабря 2024 года губернатор Владимирской области Александр Авдеев на ЭКГ-форуме в Суздале заключил ряд соглашений, которые позволят привлечь инвестиции в регион. Так, Вольгинский завод медицинских полимеров инвестирует 900 млн рублей в создание завода на территории Владимира, который откроют к концу 2026 года. На предприятии планируют выпускать медицинскую полимерную продукцию и фармацевтическую упаковку.

Об инвестициях также заявила компания «Эллара» – она планирует направить 200 млн рублей на расширение действующего производства импортозамещающих фармацевтических субстанций. Предполагается, что работы завершатся в конце 2025 года.