В Минздраве заявили о готовности России экспортировать ряд вакцин

Россия готова поставлять другим странам несколько собственных вакцин от инфекционных заболеваний, в том числе от оспы обезьян, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. Для расширения экспортных возможностей страны был также создан Центр трансфера медицинских технологий, который работает в рамках федерального проекта «Медицинская наука для человека». Слова замминистра процитировал ТАСС.

«Что мы можем предложить <…> это вакцины для профилактики пневмококковых инфекций, которые обладают широкой ценовой доступностью. Получившая премию правительства России вакцина института Чумакова для профилактики полиомиелита инактивированная, основанная на штамме Сэбин, вакцины для профилактики оспы обезьян», — заявил Глаголев во время расширенной встречи с главами дипломатических представительств стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Кроме того, Россия также готова поставлять за рубеж препарат «Фтортиазинон» для борьбы с антибиотикорезистентностью и отечественную вакцину от желтой лихорадки. Он подчеркнул, что российские дженерики и медицинские изделия обладают высокой ценовой конкурентоспособностью на международных рынках.

По словам замминистра, Центр трансфера медицинских технологий оказывает поддержку производителям в продвижении продукции в дружественные страны, помогает разобраться в требованиях зарубежных регуляторов и налаживает прямые контакты между российскими экспортерами и иностранными контролирующими органами.

«Мы открыты не только для экспорта, но и для импорта фармпродукции из партнерских государств. Наш Центр готов предоставить консультативную помощь и по этим вопросам», — добавил Глаголев.

Ранее директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков поделился с GxP News размышлениями о решении задач по выводу российских препаратов на зарубежные рынки. По его словам, геополитическая ситуация повлияла на российскую фармотрасль, но не оказала разрушительного воздействия.

gxpnews