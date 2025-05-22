SK победила Pfizer в патентном споре из-за пневмококковой вакцины

Спустя пять лет южнокорейская компания SK bioscience (подразделение по производству вакцин SK Group) одержала победу в патентном споре с американским фармгигантом Pfizer, сообщила пресс-служба производителя. Судебная тяжба началась из-за 13-валентной пневмококковой конъюгированной вакцины (PCV13). В 2020 году в Pfizer заявили, что экспорт SK в Россию индивидуальных конъюгатов PCV13 и готовых продуктов для исследовательских целей нарушает патент на состав ее вакцины «Превенар 13».

Однако Верховный суд не обнаружил нарушений патентных прав при экспорте в Россию. Суд подтвердил, что производство и поставка готовых продуктов PCV13 для исследовательских целей также не являются нарушением.

Корейские регуляторы одобрили 13-валентную пневмококковую конъюгированную вакцину SK под названием SKYPneumo еще в 2016 году. Однако из-за продолжающегося патентного спора с Pfizer компании запрещено производить и продавать вакцину в Корее до 2027 года, когда истекает срок действия соответствующих патентов.

В SK bioscience решили начать новый бизнес в области пневмококковых конъюгированных вакцин путем экспорта отдельных компонентов PCV13 в страны с высоким спросом на такие препараты, такие как страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Параллельно она осуществляет передачу технологий через местные партнерства.

«Последнее решение суда имеет большое значение, поскольку оно гарантирует, что вакцина, разработанная на конкурентной основе в Корее, не пропадет, а найдет новые возможности», — заявил в своем заявлении генеральный директор SK Джайонг Ан.

SK bioscience стремится расширить свое присутствие на мировом рынке пневмококковых вакцин. С 2027 года компания сможет производить и продавать SKYPneumo внутри страны. Кроме того, компания разрабатывает 21-валентную пневмококковую конъюгированную вакцину совместно с глобальной фармацевтической компанией Sanofi. Компании также работают над пневмококковой вакциной следующего поколения, которая, как ожидается, обеспечит более широкую защиту, чем текущие варианты.

Мировой рынок пневмококковых вакцин продолжает расти. По данным Global Market Insights, рынок будет расти с годовым темпом роста примерно на 5,6% и достигнет $15,1 млрд (примерно 21,55 трлн корейских вон) к 2034 году.

gxpnews