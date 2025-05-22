В России усилят контроль за назначением БАД

Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил ко второму чтению поправки к законопроекту о регулировании рынка БАД, сообщил ТАСС глава комитета Сергей Леонов. Теперь перечень биодобавок и заболеваний, при которых врачи могут назначать их пациентам, будут определять Минздрав РФ и Роспотребнадзор. Поправки также предусматривают введение механизма досудебной блокировки сайтов с информацией о БАД, не имеющих маркировки и запрещенных к продаже, — такие ресурсы будут попадать в реестр запрещенных сайтов.

Согласно поправкам, при изготовлении БАД не допускается использовать продовольственное сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста животных, в том числе гормональных препаратов, и отдельных видов лекарств при изготовлении биодобавок.

По мнению депутатов, так «появится гарантия соответствия выписываемых пациентам БАД стандартам качества»: «Врачи получат возможность оценивать факторы риска развития заболеваний, при которых пациентам могут быть назначены БАД. Так мы минимизируем вероятность негативных последствий для здоровья человека при приеме конкретных БАД».

При разработке проекта предполагалось, что перечень БАД и заболеваний должен определять Минздрав. Но ко второму чтению комитет одобрил поправку, согласно которой Минздрав будет определять этот перечень после согласования с Роспотребнадзором.

Как пояснил Леонов, требования к производственной технологии БАД ниже, чем у лекарств. Вместе с этим не редко фиксировались случаи попадания в оборот таких средств без сертификата соответствия для реализации в России, некоторые из которых могут быть опасны для здоровья.

В 2024 году объем рынка БАД достиг рекордных 150 млрд рублей, увеличилась и доля российских производителей биодобавок. Маркировка сильно обелила этот сегмент рынка, однако на маркетплейсах все еще встречаются контрафактные и опасные биодобавки. GxP News выяснили, как в России борятся с недобросовестными производителями.

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