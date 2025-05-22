ФАС выдала предупреждение «дочке» Angelini Pharma

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение «дочке» международной фармкомпании Angelini Pharma из-за необоснованных требований к деловым партнерам, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Обращение в службу поступило, в частности, от ООО «Фармкомплект». В компании заявили, что ООО «Анджелини Фарма Рус» необоснованно отказалось заключить договор поставки препарата «Тантум Роза» в отдельных лекарственных формах.

«Основанием стали экономически и технологически необоснованные требования к занимаемой рыночной доле деловых партнеров в закупках аптечного сегмента и минимальному годовому объему закупок, которые содержались в коммерческой политике компании», – пояснили в пресс-службе ФАС.

В федеральной службе считают, что действия ООО «Анджелини Фарма Рус» могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства. ФАС призвала компанию исключить указанные пункты из коммерческой политики, а также рассмотреть повторно решение по заявке ООО «Фармкомплект» «на недискриминационных условиях».

На исполнение предупреждения ООО дали 60 дней. В случае неисполнения предписания ФАС компании грозит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Angelini Pharma (фармподразделение Angelini Industries) – фармацевтическая компания полного цикла, основанная в Италии в 1919 году. Она имеет филиалы в 20 странах и дистрибуцию по всему миру, ее продукция продается в более чем 70 странах мира. В России компания представлена ООО «Анджелини Фарма Рус».

В апреле ФАС выдала предупреждение дочерней организации Swixx BioPharma – «Свикс Хэлскеа», занимающейся продажей и дистрибуцией лекарств и медицинских изделий международных компаний.

gxpnews