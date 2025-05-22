Перестанут ли аптеки быть торговыми учреждениями

Росстандарт изменил определение аптечной деятельности в ОКВЭД. Фармацевтическая деятельность по отпуску и изготовлению лекарств с 1 июня 2025 года будет включена в код 86.90.9 «Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки». Но делать заключение, что аптеки полностью перешли в ведомство Минздрава РФ, преждевременно, хотя представители аптечного бизнеса и говорили о необходимости подобных изменений последние 10 лет.

Сложность положения аптек и ее сотрудников в том, что, с одной стороны, они, безусловно, занимаются продажей, хранением и обработкой денежных средств до момента инкассации, а с другой – фармацевты были и остаются неотъемлемым звеном системы лекарственного обеспечения. Говоря объективно, провизор – не продавец, а аптека – не магазин.

По результатам опроса, проведенного Национальной фармацевтической палатой, около 30% врачей амбулаторного звена, как ни странно, считают аптеку торговой организацией. Хотя по общемировой статистике на одно посещение врача приходится четыре обращения к фармспециалистам.

Сложная, лицензируемая и социально важная отрасль фактически осталась сама по себе. Аптеки оказались под эгидой Минпромторга, потому что они торговые организации, но большое число документов, по которым работают аптеки, выпускается Минздравом. В итоге мы оказались между двумя ведомствами.

Хотя слышны мнения, что принятый законодательный акт автоматом переводит аптеки в систему здравоохранения, утверждать это однозначно нельзя, формулировка, приведенная в документе, не совсем ясна.

Безусловно, то, что мы видим, – это первый шаг к выстраиванию новой системы. Но пока не сняты возникающие вопросы, и одна из причин – сложная архитектура справочника ОКВЭД. В той части, которая определяется этим документом, есть конкретные понятия: отпуск и изготовление лекарств.

В законе о лекарственных средствах и иных законодательных актах есть четкая формулировка, что такое изготовление, а также что этим занимаются производственные аптеки, которые делают лекарственные средства по рецептам врачей либо по требованиям лечебных учреждений. Но вот определения того, что такое «отпуск» лекарственных средств, к сожалению, в законодательных актах нет. В итоге эту ситуацию можно трактовать по-разному. На сегодняшний день понятие «отпуск» может включать в себя все: и торговлю, и работу по льготным рецептам, и другие виды деятельности.

Это далеко не все вопросы, которые есть у профессионального сообщества. Например, если мы относимся к системе здравоохранения, то являются ли наши сотрудники частью системы здравоохранения? Если это так, то следующий шаг – пересмотр трудового законодательства. Если аптечная деятельность теперь в ведении Министерства здравоохранения, возникают вопросы, связанные с налоговым законодательством, с ведением документооборота. Необходимо и дальше разбираться в формулировках, понять, в какой части и по каким законам мы живем. Повторюсь: пока много вопросов, на которые нет ответов.

Поэтому для того, чтобы понять, в какой части мы полностью или частично относимся к системе здравоохранения, нам нужно получить разъяснения либо от Минпромторга, либо от Минздрава, либо от Росздравнадзора. На данном этапе статус торговых организаций с нас никто не снял. Прогнозы, как будет развиваться ситуация, давать сложно: многие зависят от позиции и разъяснений, которые мы надеемся получить. Но в любом случае это позитивный шаг, теперь мы можем двигаться в нужном направлении.

gxpnews