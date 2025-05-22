Ассоциация независимых аптек попросила Минздрав разъяснить применение нового кода ОКВЭД

Ассоциация независимых аптек направила письма в Минздрав и Минэкономразвития с просьбой разъяснить применение новых кодов ОКВЭД для аптек. Аптеки, которые занимаются исключительно отпуском готовых лекарственных средств, но не занимаются изготовлением, находятся в замешательстве. Кроме того, с 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава, который разделяет отпуск лекарств на два типа: обычный отпуск для всех субъектов торговли и отпуск препаратов, изготовленных непосредственно в аптеке. В ассоциации полагают, что правовая коллизия создает серьезные риски для аптечного бизнеса.

С 1 июня вступает в силу приказ Росстандарта № 268-ст от 09.04.2005, который касается возможности аптек работать по новому коду ОКВЭД — 86.90.9. Однако из сопоставления текста изменения ОКВЭД 2 80/2025 и положений Федерального закона № 61 «Об обращении лекарственных средств», Правил отпуска, которые вступят в силу через несколько месяцев после изменений ОКВЭД 2, следует ряд вопросов о применении изменений, сказано в письме СРО Ассоциация независимых аптек, адресованном министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Документ, подписанный директором ассоциации Викторией Пресняковой, есть в распоряжении «ФВ». Аналогичный документ был направлен в Минэкономразвития.

Преснякова пояснила, что в последние недели участники ассоциации активно обращаются с вопросами о новых правилах классификации деятельности. Согласно приказу Росстандарта, происходит серьезное перераспределение видов деятельности между кодами. Код 47.73, который традиционно использовался для розничной торговли лекарствами в аптеках, теперь исключает отпуск препаратов для медицинского применения — эта деятельность переносится в код 86.90.9.

«На первый взгляд, это кажется техническим изменением, но на практике оно создает массу неясностей. Главная проблема заключается в том, что новый код 86.90.9, включающий теперь отпуск лекарств, в пояснениях упоминает преимущественно изготовление препаратов. Это ставит перед нами крайне важный вопрос: как должны действовать аптеки, которые занимаются исключительно отпуском готовых лекарственных средств, но не имеют собственного производства?» — рассказала она.

Ситуация осложняется еще и тем, что с 1 сентября 2025 года вступает в силу приказ Минздрава № 100н, который устанавливает совершенно иную логику регулирования. Этот документ разделяет отпуск лекарств на два типа: обычный отпуск для всех субъектов торговли и отпуск препаратов, изготовленных непосредственно в аптеке, добавила Преснякова.

Ассоциация просит Минздрав уточнить, какой код ОКВЭД 2 могут применять для соответствующей деятельности субъекты розничной торговли лекарственными препаратами, осуществляющие их отпуск, не связанный с изготовлением, поскольку из кода 47.73 отпуск лекарственных препаратов исключен в полном объеме.

Аптекам нужны разъяснения, могут ли субъекты розничной торговли, осуществляющие только отпуск лекарственных препаратов, в том числе и льготный, применять для соответствующей деятельности код ОКВЭД 2 86.90.9, поскольку в пояснении к классу 86, внесенном изменением 80/2025, перечислены все субъекты розничной торговли лекарственными препаратами, а не только субъекты, которые могут осуществлять изготовление лекарственных препаратов в соответствии с ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

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Ольга Коберник

pharmvestnik