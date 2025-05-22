Роспотребнадзор потребовал от аптек уведомить о торговле косметическими средствами

РААС попросила Роспотребнадзор исключить из практики контрольно-надзорной деятельности проверки требований по соблюдению уведомительного режима о начале осуществления отдельных видов деятельности в отношении аптечных организаций. Накануне аптеки ряда регионов получили предостережения о необходимости подачи уведомления в Роспотребнадзор о начале розничной торговли косметическими средствами и товарами личной гигиены. В противном случае им грозят внеплановые выездные проверки.

Территориальные органы Роспотребнадзора по Свердловской, Оренбургской, Тверской, Владимирской областям, а также в Башкирии направляют в аптечные организации предостережения о необходимости подачи уведомления в Роспотребнадзор о начале розничной торговли косметическими средствами и товарами личной гигиены. Об этом в письме к заместителю начальника Управления контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора Станиславу Башкетову рассказала Российская ассоциация аптечных сетей (РААС). Документ, подписанный исполнительным директором ассоциации Александром Опариным, есть в распоряжении «ФВ».

В предостережениях и решениях о проведении внеплановых проверок указывается в качестве обоснования требований Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», где в ст. 8 говорится о подаче уведомлений о начале осуществления отдельных видов деятельности, а также Постановление Правительства РФ № 584 от 16.07.2009 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».