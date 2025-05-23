SuperJob подсчитал среднюю зарплату медпредставителей в крупных городах в мае

Зарплаты медпредставителей в крупных городах России в мае 2025 года начинаются от 45 тыс. руб. в месяц. Меньше всего получают в Волгограде, Омске и Красноярске. В Москве зарплатный минимум начинается от 80 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — от 65 тыс. руб.
Сервис SuperJob в мае 2025 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Медицинский представитель» в фармацевтике. Зарплатный максимум на этой должности в Москве достигает 270 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 220 тыс. руб., в Екатеринбурге — 195 тыс. руб.
Зарплатный минимум медицинского представителя начинается от 45 тыс. руб. в Волгограде, от 50 тыс. руб. в Омске, от 55 тыс. руб. в Красноярске, от 65 тыс. руб. в Санкт-Петербурге и от 80 тыс. руб. в Москве.
В должностные обязанности на этой позиции входит продвижение препаратов, медицинских товаров, оборудования и услуг. Еще сотруднику необходимо искать и привлекать новых клиентов, совершать визиты в аптеки, проводить круглые столы с презентацией продукции, а также участвовать в фармацевтических конференциях. Кроме того, медпредставитель должен выполнять план продаж и вести отчетную документацию по ним, контролировать поставки и следить за конкурентами.
На самую высокую зарплату в этой должности могут рассчитывать специалисты с опытом ведения переговоров с крупными клиентами и опытом работы на аналогичной позиции от трех лет.
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix+%, руб. в месяц
|Среднерыночная
заработная
плата, руб.
|I
|II
|III
|IV
|Москва
|80000—90000
|90000—110000
|110000—170000
|170000—270000
|150000
|Санкт-Петербург
|65000—75000
|75000—90000
|90000—140000
|140000—220000
|125000
|Волгоград
|45000—55000
|55000—65000
|65000—100000
|100000—160000
|90000
|Воронеж
|50000—55000
|55000—70000
|70000—105000
|105000—165000
|95000
|Екатеринбург
|60000—65000
|65000—80000
|80000—125000
|125000—195000
|110000
|Казань
|55000—60000
|60000—75000
|75000—115000
|115000—185000
|105000
|Краснодар
|55000—60000
|60000—75000
|75000—115000
|115000—185000
|100000
|Красноярск
|55000—60000
|60000—75000
|75000—115000
|115000—185000
|105000
|Нижний Новгород
|55000—60000
|60000—75000
|75000—110000
|110000—180000
|100000
|Новосибирск
|55000—65000
|65000—75000
|75000—120000
|120000—190000
|105000
|Омск
|50000—55000
|55000—65000
|65000—105000
|105000—165000
|90000
|Пермь
|50000—55000
|55000—70000
|70000—105000
|105000—165000
|95000
|Ростов-на-Дону
|55000—60000
|60000—75000
|75000—115000
|115000—180000
|100000
|Самара
|50000—60000
|60000—70000
|70000—110000
|110000—175000
|95000
|Уфа
|50000—55000
|55000—70000
|70000—105000
|105000—170000
|95000
|Челябинск
|50000—60000
|60000—70000
|70000—110000
|110000—175000
|100000
Источник: SuperJob
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik