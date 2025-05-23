Минздрав намерен понизить класс риска для спиртовых салфеток

Минздрав собирается понизить класс риска для антисептических салфеток с 3 до 2а. Соответствующие поправки в номенклатурную классификацию медизделий по классам в зависимости от потенциального риска их применения проходят общественное обсуждение.

Минздрав разработал изменения в номенклатурную классификацию медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска их применения. Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение до 4 июня.

Классификация, о которой идет речь, утверждена приказом Минздрава № 4н от 06.06.2012, изменения вносятся в подп.4.13 п.4 документа. В нем указано, что медизделия, в составные части которых входит вещество, представляющее собой лекарственный препарат или иное биологически активное средство и воздействующее на человеческий организм в дополнение к воздействию медизделия, относятся к классу 3.