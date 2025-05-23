Роман Иванов назвал уточненный срок открытия производственной аптеки в «Сириусе»

Директор Центра трансляционной медицины Университета «Сириус» Роман Иванов опроверг сведения, ранее полученные «ФВ» из администрации федеральной территории, что открытие производственной аптеки отложено до марта 2026 года. По его словам, работы по ее созданию будут завершены осенью текущего года. Непосредственно индивидуальное изготовление лекарств в аптеке стартует после получения необходимых разрешительных документов, сообщил «ФВ» Иванов.

«Разработка технологий синтеза субстанций завершена, — заявил Иванов. — Планы по номенклатуре не изменились, в том числе речь идет о субстанции для терапии болезни Дюшенна. Работы по созданию производственной аптеки будут завершены осенью 2025 года. Индивидуальное изготовление лекарственных препаратов в аптеке начнется после получения всех необходимых разрешительных документов».

Первоначально запуск аптеки должен был состояться в ноябре 2024 года, но затем его отложили на май 2025 года. А на этой неделе в ответ на запрос «ФВ» в администрации федеральной территории был получен ответ, что производственная аптека откроется в марте 2026 года.

Фото: 123rf.com

Екатерина Погонцева

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