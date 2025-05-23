Госдума приняла в третьем чтении законопроект о госрегулировании оборота метанола

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект о госрегулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, который подразумевает создание реестра организаций и ИП, осуществляющих оборот такой продукции. В финальную версию документа включили пункт об обязательной денатурации, исключили из законопроекта бензин и внесли другие изменения.

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект № 610892-8 «О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей на территории России».

Документ был внесен в Госдуму в апреле 2024 года и принят в первом чтении в июне того же года. В нем предлагается создать реестр организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые осуществляют оборот такой продукции. Документом также запрещается розничная продажа метанола и регламентируются требования к его обороту, перевозке, хранению и утилизации.

В финальной версии документа в пункт о требованиях к химической продукции добавили формулировку о том, что они не должны противоречить праву ЕАЭС и законодательству РФ в сфере технического регулирования. Также добавлено, что действие закона не распространяется на оборот автомобильного бензина и иных метанолсодержащих жидкостей, перечень которых установит правительство.

Для включения в реестр организации и индивидуальные предприниматели должны направить соответствующее уведомление через портал госуслуг или ГИС промышленности, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Уведомление должно быть подано не позднее чем за пять рабочих дней до начала деятельности, регистрируется оно в день получения. В случае внесения изменений в информацию в реестре нужно также направить уведомление, изменения в реестр внесут в течение трех рабочих дней.

Направлять уведомление о включении в реестр не должны научные и образовательные организации, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса, если их деятельность направлена на обеспечение обороны и безопасности страны.

Правительство может определять случаи, при которых содержащаяся в реестре информация не должна быть опубликована в интернете.

В финальной версии документа также указано, что оборот метанола допускается только при условии его обязательной денатурации. Требования к ней, а также случаи, когда денатурация не обязательна, установит правительство.

Основные положения закона начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

В январе Госдума также одобрила в первом чтении законопроект № 732839-8, которым предлагается внести изменения в КоАП РФ и ввести административную ответственность за нарушение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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