РААС попросила Роспотребнадзор проверить требование к аптекам сообщать о начале продажи косметики

Письмо адресовано заместителю начальника Управления контрольно-надзорной деятельности центрального аппарата службы Станиславу Башкетову. По данным РААС, тематические предостережения аптечным организациям направиляют ТО Роспотребнадзора в Свердловской, Оренбургской, Тверской, Владимирской областях, а также в Республике Башкортостан. В случае неподачи уведомления о начале реализации непрофильных товаров регуляторы осуществляют внеплановые выездные проверки.

В предостережениях и решениях о проведении проверок (некоторые из этих документов также есть в распоряжении Vademecum) регулятор ссылается на статью 8 № 294-ФЗ от 16 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального контроля». В этой статье сообщается о необходимости уведомлять регулятора о начале осуществления отдельных видов деятельности. В письме РААС отмечается, что с июля 2021 года обозначенный федеральный закон не применяется в отношении контрольно-надзорной деятельности органов Роспотребнадзора, а проверки аптечных организаций должны проводиться в соответствии с № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».

Помимо этого, в ассоциации настаивают, что Роспотребнадзор принимает непосредственное участие в лицензировании фармритейлеров и обладает «всеми необходимыми данными о реализации товаров», подконтрольных ему. Также РААС ссылается на определение Верховного суда РФ от 13 мая 2020 года, который поддержал решения судов всех инстанций и подтвердил, что «реализация видов товаров в рамках фармацевтической лицензии не требует подачи дополнительных уведомлений».

В феврале 2025 года Минздрав представил проект обновленных Правил надлежащей аптечной практики, которые могут прийти на смену действующему регламенту от 2016 года. В пояснительной записке разработчик пояснил, что новый порядок разработан для приведения законодательства РФ в сфере обращения лекарств в соответствие с правом ЕАЭС.

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