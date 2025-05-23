В России началось КИ III фазы биоаналога «Тресибы»

По данным ГРЛС Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования III фазы препарата GP40131 (МНН инсулин деглудек), разработанного компанией «Герофарм». В рамках исследования планируется сравнение иммуногенности российского биоаналога с оригинальным препаратом «Тресиба» от компании Novo Nordisk, сообщает «ФВ».

Испытания стартовали на базе 18 клинических центров, в том числе в НМИЦ эндокринологии в Москве и НМИЦ им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге. В исследовании примут участие 280 пациентов с сахарным диабетом 1 типа. Завершение проекта запланировано на июнь 2027 года.

Инсулин деглудек – это аналог базального инсулина сверхдлительного действия, который применяют один раз в сутки. Он представляет собой рекомбинантный человеческий инсулин, где к лизину присоединен остаток жирной кислоты. Исследование иммуногенности необходимо для оценки безопасности использования препарата.

Оригинальный инсулин деглудек в виде монопрепарата («Тресиба») и в комбинации с инсулином аспарт («Райзодег») и лираглутидом («Сультофай») производит компания Novo Nordisk. В России «Тресиба» зарегистрирована с 2013 года и входит в Перечень ЖНВЛП.

gxpnews