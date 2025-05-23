В России создали препараты от рака, атакующие опухоли с двух сторон

Специалисты Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) создали препараты для терапии рака на основе платины и хлоринов, которые за счет использования двух видов воздействия на опухоль (химиотерапия и фотодинамическая терапия) позволят более эффективно лечить онкозаболевания и сократить побочные эффекты. По словам исследователей, разработка открывает перспективы для создания новых эффективных схем терапии агрессивных и резистентных форм рака.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе РТУ МИРЭА, платиновые препараты (цисплатин, карбоплатин), несмотря на широкое применение в онкологии, имеют существенные недостатки – высокую токсичность для организма и низкую эффективность против резистентных опухолей.

Новое решение позволяет преодолеть эти ограничения за счет комбинации с хлоринами – фотосенсибилизаторами, которые избирательно накапливаются в опухолевых клетках и под действием света генерируют активные формы кислорода, разрушающие новообразование. Ученые нашли способ введения платиновых комплексов в структуру хлоринов, что позволило создать стабильные соединения.

«Новые гибридные соединения могут решить обе проблемы: платиновая часть обеспечивает системное воздействие на опухоль, а хлорины позволяют дополнительно усиливать эффект с помощью локального облучения», – пояснил доцент кафедры химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии им. Н. А. Преображенского РТУ МИРЭА Петр Островерхов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ранее сообщалось, что исследователи из РТУ МИРЭА создали инновационные фотопереключаемые препараты, активность которых можно контролировать с помощью света. Эта технология позволит «включать» лекарство в нужный момент и «выключать» после достижения терапевтического эффекта, что значительно снизит риск побочных действий и позволит точечно регулировать действие лекарств.

gxpnews