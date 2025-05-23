«Р-Фарм» зарегистрировал первый отечественный аналог препарата Novartis

Российская группа компаний «Р-Фарм» зарегистрировала и вывела в гражданский оборот препарат «Валсарепин» (валсартан + сакубитрил) в дозировке 50 мг. Препарат применяют при хронической сердечной недостаточности и первичной артериальной гипертензии. Он стал первым в России дженериком оригинального препарата «Юперио» от швейцарской Novartis. Как сообщили в пресс-службе «Р-Фарм», зарегистрированная предельная отпускная цена будет на 12% ниже, чем у оригинального средства.

Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В компании заявили, что биоэквивалентность препарата «Валсарепин» и «Юперио» была подтверждена в клинических исследованиях. Производство готовой лекарственной формы локализовано на ярославском заводе группы «Р-Фарм». Первые партии уже отгружены.

Согласно данным ГРЛС, производителем фармсубстанций указана китайская «Чжухай Рунду Фармасьютикал Ко., Лтд».

Хроническая сердечная недостаточность – прогрессирующее состояние, при котором сердце не может эффективно перекачивать кровь, чтобы обеспечить потребности организма в кислороде и питательных веществах. Это одна из наиболее распространенных форм сердечно-сосудистых заболеваний.

Препарат «Юперио» – первый представитель класса ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибиторов (АРНИ). В России он был зарегистрирован в 2016 году с показанием «хроническая сердечная недостаточность (II-IV класса по классификации NYHA) у пациентов с систолической дисфункцией» для снижения риска сердечно-сосудистой смертности и госпитализации по поводу сердечной недостаточности.

В 2021 году Минздрав РФ одобрил еще одно показание для «Юперио»: «лечение эссенциальной артериальной гипертензии».

gxpnews