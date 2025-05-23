Россияне начали отказываться от местных венотонизирующих препаратов

С 2023 года в России отмечается устойчивое снижение продаж местных венотонизирующих препаратов в натуральном выражении при одновременном росте спроса на системные средства. По данным аналитической компании RNC Pharma, за январь – апрель 2025 года объем розничных продаж препаратов, применяемых при варикозном расширении вен, превысил 12 млрд рублей (17,6 млн упаковок). Это на 15,6% больше в денежном выражении, чем за аналогичный период прошлого года. При этом системные венотоники обеспечили 73% рынка в денежном выражении, хотя их доля в количестве проданных упаковок составила лишь 42%.

За первые 4 месяца 2025 года на российском розничном рынке венотонизирующих препаратов присутствовали 72 торговые марки от 69 производителей, некоторые из которых как местного, так и системного действия. При этом три ведущих бренда системного действия сформировали свыше 50% рынка в денежном выражении.

Максимальные расходы россиян пришлись на «Детралекс» от французской компании Servier с долей рынка 32%. Несмотря на наличие многочисленных аналогов с тем же МНН (гесперидин + диосмин), продажи оригинального препарата выросли на 15,4% в деньгах (до 3,8 млрд рублей) и на 16,2% в упаковках.

На втором месте оказался отечественный «Венарус» («Биннофарм Групп») с 10,9% рынка, показавший рекордную динамику: +34% в рублях и +13% в натуральном выражении. Замыкает тройку лидеров «Флебодиа» (французская компания Innotech) с долей 8,4% и ростом продаж на 10% в денежном выражении.

Максимальный рост в денежном выражении аналитики зафиксировали у бренда «Детравенол» производства отечественной компании «Озон Фармацевтика» (+75%). Натуральное потребление препарата увеличилось на 47%.

Ранее в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщили, что в 2024 году россияне потратили на лекарства около 1,6 трлн рублей. По их данным, в стране увеличился спрос на венотонизирующие препараты с гесперидином и диосмином на 4,9% по сравнению с 2023 годом.

gxpnews