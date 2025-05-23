Компания «Вертекс» объявила о расширении продуктового портфеля

Российская фармацевтическая компания «Вертекс» заявила, что планирует в 2025 году включить в свой портфель около 30 новых наименований продуктов с учетом разных фасовок и дозировок лекарств. Часть из них компания уже добавила с января по май. Планируется, что число позиций продукции производителя к 2026 году превысит 440 наименований. Как сообщили в пресс-службе «Вертекс» GxP News, основным направлением компании в этом году будет лекарственное, в основном дженерики.

Среди них противоэпилептические таблетки с действующим веществом леветирацетам и антитромботические с ривароксабаном. Кроме того, «Вертекс» планирует расширить число фасовок и дозировок имеющихся в портфеле лекарств. К ним относятся препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний с действующими веществами бисопролол, лизиноприл и лозартан.

Все эти лекарства входят в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). За первые 4 месяца текущего года доля таких препаратов в объеме продаж лекарств компании составила около 74% в натуральном выражении.

Кроме того, до конца года в портфеле компании должны появиться брендированные препараты для применения в оториноларингологии и нормализации желудочно-кишечного тракта. Будет расширено число фасовок и дозировок имеющегося в портфеле препарата для лечения бронхиальной астмы и купирования симптомов аллергических реакций с действующим веществом монтелукаст.

Сейчас на стадиях разработки и регистрации около 100 продуктов компании. Из них 14 оригинальных комбинированных лекарств для применения в кардиологии, дерматологии, гинекологии и отоларингологии, более 60 дженериков для лечения кардиологических, эндокринных, неврологических, дерматологических, гинекологических и инфекционных заболеваний, а также около 20 косметических средств и БАД.

На этапе клинических исследований находятся оригинальные комбинированные препараты для применения в кардиологии и оригинальные препараты для применения в гастроэнтерологии.

Ранее стало известно, что дочерняя компания «Вертекса» – ООО «Вертекс Ко» – получила разрешение на ввод в эксплуатацию производственно-складского корпуса на участке «Новоорловская» в особой экономической зоне «Санкт-Петербург». Запуск складских мощностей в работу запланирован на лето 2025 года.

gxpnews