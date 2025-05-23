Sanofi купит Vigil за $470 млн для разработки терапии болезни Альцгеймера

Французский фармгигант Sanofi заявил, что заключил соглашение о приобретении публичной компании по биотехнологиям на клинической стадии Vigil Neuroscience примерно за $470 млн. Сделка позволит компании получить в свой портфель разработок VG-3927 – новое экспериментальное лечение болезни Альцгеймера (БА). Приобретение усилит раннюю линейку Sanofi в области неврологии – одного из четырех стратегических направлений. Ожидается, что сделка будет закрыта в III квартале 2025 года.

В рамках сделки Sanofi выкупит все выпущенные акции Vigil за авансовый платеж в размере $8 за акцию при закрытии сделки, что составляет стоимость акционерного капитала приблизительно в $470 млн. Акционеры Vigil также получат право на дополнительные $2 за акцию наличными при условии первой коммерческой продажи разрабатываемого средства.

С учетом возможных дополнительных выплат общая стоимость сделки может достичь около $600 млн. В Sanofi заявили, что приобретение не повлияет на финансовые прогнозы Sanofi на 2025 год.

Сделку заключили после того, как Sanofi в июне 2024 года инвестировала в Vigil $40 млн. Это позволило ей получить эксклюзивные права на VG-3927.

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции, от которой страдают более 7 млн американцев. VG-3927 – исследуемый пероральный препарат для болезни Альцгеймера, который готовится к клиническим испытаниям II фазы. Он предназначен для улучшения нейропротекторной функции микроглии (специализированные иммунные клетки в нервной системе) для борьбы с болезнью Альцгеймера.

gxpnews