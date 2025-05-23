Компания Gedeon Richter отчиталась за I квартал

Компания Gedeon Richter объявила финансовые результаты за I квартал 2025 года. Продажи фармацевтического направления производителя выросли на 10%, до 220 млрд венгерских форинтов, но без учета валютных колебаний рост составил 6%. Это ниже годового прогноза в 10% из-за высоких результатов за аналогичный период. Вместе с тем годовое общее собрание акционеров (AGM) утвердило предложение совета директоров о выплате 93 млрд венгерских форинтов дивидендов из чистой прибыли после уплаты налогов за 2024 год. Выплата будет произведена в июне 2025 года, сообщили GxP News в пресс-службе компании.

Чистая прибыль Gedeon Richter осталась на высоком уровне – 68 млрд венгерских форинтов, что сопоставимо с результатами предыдущего года. Рост составил 7% год к году. Ее подразделения «Общая медицина», «Биотехнологии» и «Центральная нервная система» достигли двузначного роста за указанный период. В компании также отметили высокие продажи препарата «Врейлар» (карипразин) для лечения шизофрении и маниакальных, а также депрессивных эпизодов биполярного расстройства.

Валовая прибыль (фармацевтическая) выросла на 10%, достигнув 154 млрд венгерских форинтов. При этом общая валовая прибыль немного сократилась (-0,2 п. п.), составив 70,0% за I квартал 2025 года.

Движение денежных средств (без учета операций по слияниям и поглощениям) составило 60 млрд в 2025 году, увеличившись на 14%, благодаря повышению операционной рентабельности, снижению капитальных вложений, а также более умеренному росту чистого (собственного) оборотного капитала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более медленный старт в компании связали с показателями направления «Женское здоровье», которое столкнулось с эффектом высоких референтных значений роста за предыдущий год. Рост выручки без учета валютных колебаний (ex-FX) составил 6%. В компании отметили, что в 2024 году были крупные предотгрузки, особенно препаратов направления «Женское здоровье» и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Среди основных событий в области повышения доступности лекарств в компании выделили лонч биоаналогов деносумаба и тоцилизумаба, запуск препарата для лечения рассеянного склероза, а также соглашение о совместной разработке семаглутида с B2B-фармкомпанией Adalvo.

Несмотря на более медленный квартальный рост, Gedeon Richter сохранила годовой прогноз на 2025 год роста выручки и чистого показателя прибыли до уплаты процентов и налогов без учета валютных колебаний на уровне примерно 10%.

gxpnews