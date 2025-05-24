Совет ЕЭК продлил срок приведения регудостоверений в соответствие с правилами ЕАЭС

Если процедура приведения в соответствие завершена в референтном государстве до 31 декабря 2025 года, удостоверения в государствах признания продлеваются на два года с 31 декабря 2025 года.

Заявки на приведение регдосье в соответствие с нормами ЕАЭС должны быть поданы в референтное государство до 31 декабря 2025 года. Референтное государство обязано уведомлять государства признания о таких заявках в течение пяти рабочих дней. Если заявка отклонена или отозвана, заявитель должен проинформировать все заинтересованные государства.

Решением также изменяется срок процедуры внесения изменений в регдосье во время экспертизы в государствах признания и вводится новая форма экспертного отчета. Еще меняются условия для препаратов из третьих стран: лекарства, ввезенные до 31 декабря 2025 года, могут продаваться на территории ЕАЭС только в стране, выдавшей удостоверение, если заявка на соответствие нормам союза не подана.

Документ вступит в силу 22 июня, при этом ряд положений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

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