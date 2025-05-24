Зарегистрирован первый отечественный дженерик «Зепатира»

Компания «Р-Фарм» зарегистрировала первый дженерик «Зепатира» (МНН гразопревир+элбасвир), который используется для лечения гепатита С. Оригинальный препарат производит компания MSD.

В Государственном реестре лекарственных средств появились данные о регистрации препарата «Грозавир» (МНН гразопревир+элбасвир), первого дженерика «Зепатира» от компании MSD (Merck & Co. — в США и Канаде), предназначенного для лечения гепатита С. Гразопревир и элбасвир – это противовирусные препараты прямого действия с различными механизмами действия. Согласно инструкции, элбасвир ингибирует необходимый для репликации РНК вируса белок NS5A, а гразопревир ингибирует протеазу NS3/4A, которая нужна для протеолитического расщепления кодируемого полипротеина вируса гепатита С. Благодаря неперекрывающимся профилям резистентности они воздействуют на вирус гепатита С на разных стадиях жизненного цикла.

Регистрационное удостоверение препарат «Грозавир» принадлежит компании «Р-Фарм». Фармацевтическая субстанция будет производиться в Ростове Ярославской области, а все стадии производства препарата будут проходить в Ярославле. Препарат предназначен для лечения хронического гепатита С генотипов 1, 3 и 4 у взрослых пациентов и производится в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой в дозировке 100 мг + 50 мг.

Оригинальный препарат «Зепатира» производит компания MSD. Он зарегистрирован в ГРЛС с 2018 года и входит в Перечень ЖНВЛП. Патенты на действующие вещества действуют до 2033 года.

Ранее «ФВ» писал, что в феврале этого года компания «Фармасинтез» зарегистрировала препарат «Велпатасоф» — первый дженерик комбинированного противовирусного лекарственного средства «Эпклюза» (МНН велпатасвир + софосбувир) для лечения хронического гепатита С. А в октябре 2024 года «Фармасинтез» зарегистрировал первый российский аналог препарата «Мавирет» (МНН глекапревир+пибрентасвир), также предназначенного для лечения этого заболевания.

Фото: 123rf.com

Надежда Синицына

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