«Нукала» одобрена в США для лечения хронической обструктивной болезни легких

FDA разрешило применять «Нукалу» для лечения взрослых пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Лекарство компании GSK станет вторым биологическим препаратом против ХОБЛ на американском рынке после «Дупиксента» от Sanofi и Regeneron.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение препарата «Нукала» (меполизумаб) в качестве дополнительной терапии для взрослых пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), характеризующейся высоким уровнем эозинофилов. Об этом сообщила британская фармацевтическая компания GSK, разработавшая лекарство.

Решение основано на результатах III фазы клинических испытаний MATINEE и METREX. «Нукала» снизила число обострений заболевания в течение года на 21% по сравнению с плацебо. Также больным на 35% реже стала требоваться госпитализация из-за ухудшения симптомов.

Это пятое показание препарата с момента его первой регистрации американским регулятором в 2015 году. Среди других — тяжелая форма астмы, хронический риносинусит с носовыми полипами, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом и гиперэозинофильный синдром.