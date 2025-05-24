SK Bioscience одержала победу над Pfizer в патентном споре по пневмококковой вакцине

Верховный суд Южной Кореи встал на сторону SK Bioscience в патентном споре с Pfizer по 13-валентной пневмококковой вакцине. Решение позволяет корейской компании экспортировать компоненты и образцы препарата. Ранее она поставляла их в Россию.

Верховный суд Южной Кореи вынес решение в пользу SK Bioscience по патентному спору с американским фармгигантом Pfizer, связанному с 13-валентной пневмококковой вакциной PCV13 (известна под торговым наименованием SKYPneumo). Об этом корейский производитель сообщил в пресс-релизе.

Суд постановил, что отдельные компоненты, входящие в состав PCV13, не нарушают патентные права Pfizer, которой принадлежит аналогичный препарат «Превенар 13». Также признан законным экспорт препарата корейской компании.

SK Bioscience разработала первую в Корее 13-валентную вакцину от пневмококковой инфекции. Регулятор страны одобрил PCV13 в 2016 году. Компания поставляла в Россию активные ингредиенты и готовые образцы препарата для исследовательских целей.

В 2020 году Pfizer подала иск, заявив, что в корейской вакцине содержатся субстанции, защищенные патентом на «Превенар 13». По этой причине вывозить конечный продукт и его составляющие за рубеж можно только с разрешения американской фармкорпорации как патентообладателя.

Юридическое противостояние продолжалось около пяти лет. SK Bioscience была лишена возможности выпускать и продавать препарат на внутреннем рынке до 2027 года, когда у Pfizer истекает срок патентной защиты.

После судебного решения корейская компания планирует экспортировать компоненты PCV13 в регионы, где есть потребность в иммунопрофилактике от пневмококка, — в Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку. Параллельно рассматривается экспорт имеющихся технологических решений.

С 2027 года SK Bioscience сможет запустить производство и коммерциализацию SKYPneumo в Корее. Кроме того, планируется продолжить исследования 21-валентной пневмококковой вакцины, проводимых совместно с французской Sanofi. С конца прошлого года разработка изучается на III фазе клинических испытаний.

В прошлом месяце компания выиграла судебное дело с Moderna. Ей удалось отстоять интеллектуальные права на технологию матричной РНК — единственный подобный патент в Корее.

Фото: freepik.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik