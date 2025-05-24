ФАС оштрафовала KRKA за нарушение антимонопольного законодательства

ФАС оштрафовала фармкомпанию KRKA за нарушение антимонопольного законодательства. Организация необоснованно повысила отпускные цены на препарат «Ко-Дальнева». Это дело может стать примером для всего рынка препаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала фармацевтическую компанию ООО «КРКА-РУС» за нарушение антимонопольного законодательства, сообщили в пресс-службе ФАС.

По данным службы, KRKA в 2023 году повысила отпускные цены на препарат, который применяется при повышенном артериальном давлении, «Ко-Дальнева», на 10—16% в зависимости от дозировки. Препарат не имеет аналогов. KRKA — единственный продавец препаратов с МНН амлодипин+индапамид+периндоприл, поэтому покупатели были вынуждены приобретать «Ко-Дальневу», несмотря на повышение стоимости.

В декабре 2024 года служба признала организацию нарушившей антимонопольное законодательство и выдала предписание об устранении нарушения. Компания должна была установить экономически обоснованные цены на отдельные дозировки лекарства.

В рамках административного расследования ФАС наложила на компанию штраф за нарушение ч.1 ст.14.31 КоАП РФ. Сумму штрафа пресс-служба ФАС не приводит, по этой части статьи сумма наказания может составлять от 300 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц.

Известно, что компания обжаловала решение в арбитражном суде.

Дело компании KRKA привел в пример замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев на 32-м Российском фармацевтическом форуме им. Н.А. Семашко, когда речь шла о борьбе с завышением цен на лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП. По словам Нижегородцева, эта модель расследования ляжет в основу и будет релевантна для всего рынка препаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП. ФАС надеется выиграть и вторую инстанцию суда.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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