Ушел из жизни декан ФПО Пятигорского медико-фармацевтического института Борис Житарь

С 1982 по 1985 год Борис Житарь обучался в Житомирском фармацевтическом училище, после этого заведовал отделом Черниговского областного аптечного склада. В 1993 году окончил Пятигорский фармацевтический институт. Во время обучения работал лаборантом на кафедре технологии лекарств, был секретарем комитета комсомола института, инструктором краевого комитета комсомола, работал на кафедре фармакогнозии.

С 1993 по 1997 год обучался в аспирантурах Пятигорской государственной фармацевтической академии и Ботанического института РАН. Защитил диссертацию по специальности «фармацевтическая химия и фармакогнозия». С 2003 года работал на кафедре фармации ФПО.

Борис Житарь являлся членом ученого совета Пятигорского медико-фармацевтического института, членом Русского ботанического общества, Московского общества испытателей природы, был экспертом Медицинской лиги России. Награжден грамотами Минздрава РФ, Минздрава Ставропольского края, Медицинской лиги России, главы Пятигорска, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Автор более 160 научных и научно-методических работ. По его инициативе и при активном участии в Пятигорском медико-фармацевтическом институте были внедрены дистанционные образовательные технологии.

Борис Житарь принимал активное участие в крупных отраслевых форумах.

Редакция Vademecum выражает соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Бориса Николаевича.