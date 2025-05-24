Проекты «Альфасигма Рус» стали победителями премии Pharma Commercial Excellence Awards 2025

В номинации «Программа поддержки пациентов» победу одержала цифровая экосистема «после-химиотерапии.ру», которая призвана снизить риски развития осложнений у пациентов, проходящих противоопухолевую терапию. Экосистема объединяет в себе подборку материалов для пациентов, оценку кардиорисков, возможность найти врача, имеющего опыт диагностики и лечения кардиотоксических осложнений у онкологических пациентов, а также получить информацию о назначенной терапии через чат-бот. Месяцем ранее проект уже становился обладателем «Платиновой унции» в номинации «Социальный проект».

Проект «Альфасигма Рус» по развитию коммуникации с врачебным сообществом стал победителем в номинации Training & Development*. В процессе исследования были проведены фокус-группы с педиатрами, хирургами и гастроэнтерологами в нескольких городах России. Благодаря этому удалось сохранить фундаментальные принципы успешной коммуникации, построить дальнейшее развитие на проверенных методиках и создать условия для более открытого и конструктивного диалога. Проект продемонстрировал важность постоянного совершенствования методов взаимодействия с медицинским сообществом в интересах повышения эффективности и безопасности терапии хронических заболеваний.

Экспертиза и кейсы «Альфасигма Рус» заметны на фармацевтическом рынке и присутствовали на конференции – как в упоминаниях организаторов, так и среди участников. Менеджеры компании приняли участие в дебатах, поделились накопленным опытом по реализации запусков как новых лекарственных препаратов, так и новых технологических решений – системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), автоматизации внутреннего документооборота и других.

*Training & development – обучение и развитие

Фото: «Альфасигма Рус»



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