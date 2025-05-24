Российские ученые обнаружили бактерии для лечения стафилококковой инфекции

Микробиологи Института экспериментальной медицины и Северо-Западного государственного медицинского университета обнаружили в почве Антарктиды бактерии (продуценты антимикробных соединений), которые помогут создать новые антибиотики против стафилококковой инфекции. Работа, которую российские специалисты ведут в регионе, признается международным научным сообществом, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на XI Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге. Его слова процитировал «Интефакс».

По словам министра, общественное здравоохранение во всем мире столкнулось с серьезной проблемой: некоторые инфекции, включая стафилококковые, перестали реагировать на привычные препараты и поддаваться традиционной терапии.

«Ученые ищут новые антибактериальные средства. Во время предыдущих экспедиций специалисты выделили из антарктической почвы бактерии. Эксперименты установили, что два штамма перспективны для лечения стафилококковой инфекции», — заявил Козлов.

Министр добавил, что штаммы изучены по госзаданию Минздрава России Северо-Западным государственным медицинским университетом им. И.И. Мечникова. Микроорганизмы, найденные в Антарктиде, могут стать основой для разработки принципиально новых антибактериальных препаратов.

Козлов напомнил, что у России в Антарктиде есть 10 станций, с учетом введенного в декабре 2024 года зимовочного комплекса Восток. В этом сезоне в экспедиции приняли участие более 500 человек, в том числе ученых из 32 организаций, таких как МГУ, Институт географии, Горный университет, Институт океанологии, НИИ Гриппа и других. Научный план включал 65 исследовательских программ.

Ранее сообщалось, что сотрудники Московского физико-технического института синтезировали молекулу, способную бороться с устойчивым к антибиотикам золотистым стафилококком. Это опасная бактерия, вызывающая различные виды болезней у людей. Некоторые ее варианты выработали резистентность к привычным противомикробным лекарствам, подавление которых стало серьезной проблемой.

gxpnews