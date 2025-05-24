Препараты со смектитом диоктаэдрическим призвали запретить детям до 2 лет

Департамент регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий опубликовал письмо ФГБУ «НЦЭСМП» Министерства здравоохранения России с предупреждением для производителей препаратов, содержащих действующее вещество смектит диоктаэдрический. Их призвали внести изменения в инструкции по медицинскому применению и листки-вкладыши в соответствии с актуальными данными об опыте клинического применения.

В документе сказано, что препараты с таким МНН противопоказаны детям младше двух лет, а также беременным и кормящим женщинам. Изменения относятся к препаратам всех лекарственных форм.

«В гражданском обороте РФ находятся лекарственные препараты смектита диоктаэдрического, предназначенные для приема внутрь в различных лекарственных формах. В части из них не учтена необходимость исключения возможности применения детьми младшего возраста (до 2 лет),беременными и кормящими женщинами», — говорится в письме.

Смектит диоктаэдрический — природный алюмосиликат (глинистый минерал), используемый в медицине как противодиарейное и адсорбирующее средство. Его применяют для лечения диареи и облегчения изжоги, вздутия и дискомфорта в животе. Препарат входит в аеречень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Ранее Департамент регулирования обращения лекарств и медизделий Министерства здравоохранения РФ призвал производителей препаратов на основе бупренорфина и доцетаксела внести изменения в инструкции. Регулятор указал в том числе о необходимости прописать в них, что женщинам, принимающим противоопухолевый доцетаксел, следует избегать беременности.

gxpnews