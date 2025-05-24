Gedeon Richter приобрел «значительную долю» в американской Granata Bio

Венгерский фармгигант Gedeon Richter, лидер в области женского здоровья, объявил о приобретении «значительной доли» в американской биотехнологической компании Granata Bio, специализирующейся на репродуктивном здоровье. Финансовые условия сделки не были раскрыты. Как сообщили GxP News в пресс-службе Richter, соглашение устанавливает стратегическое партнерство между двумя компаниями и включает обязательный перечень условий для совместной разработки для рынка США препарата «Бемфола», рекомбинантного фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), от венгерской компании.

Стороны также подписали соглашение о передаче права на получение лицензионного вознаграждения за коммерциализацию препарата Granata Bio на основе человеческого менопаузного гонадотропина (чМГ) в США.

Согласно условиям сделки, венгерский производитель станет крупным инвестором Granata и получит место в ее совете директоров. Полученные средства американская компания намерена использовать на расширение своей деятельности и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Это партнерство позволит Gedeon Richter расширять свое присутствие в США и развивать свое направление охраны женского здоровья. В венгерской компании также рассчитывают на стабильные будущие доходы в результате соглашения.

Granata Bio имеет большой опыт в области развития бизнеса, научных исследований и разработок (R&D), формирования стратегии соответствия регуляторным требованиям, а также в коммерциализации и связи с ключевыми экспертами. Richter предлагает глобальный масштаб, проверенные производственные возможности и коммерческое присутствие на рынках репродуктивного здоровья по всему миру.

Ранее в Gedeon Richter сообщили о стратегическом соглашении с фармкомпанией Adalvo в B2B-сегменте. Речь о совместной разработке и лицензировании биоэквивалентного инъекционного препарата семаглутид, агониста рецептора ГПП-1.

gxpnews