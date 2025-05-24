Лекарства в США подорожали вдвое из-за терапии редких заболеваний

Анализ, проведенный агентством Reuters, показал, что стоимость новых фармацевтических препаратов выросла более чем вдвое в 2024 году по сравнению с 2021 годом. Это обусловлено тем, что производители лекарств все больше внимания уделяют разработке методов лечения редких заболеваний, которые обычно стоят дороже. Рост цен произошел несмотря на попытки правительства США сдержать расходы на рецептурные препараты.

Проанализировав цены на 45 лекарств, эксперты агентства выяснили, что средняя годовая цена нового препарата в 2024 году составила более $370 тысяч. Это в два раза больше, чем в 2021 году, когда медианная стоимость 30 препаратов, выпущенных до середины июля, приблизилась к $180 тысячам.

Результаты исследования появились на фоне роста числа методов лечения редких заболеваний, которые обычно продаются по высоким ценам. По данным Института IQVIA по науке о людях, процент лекарств, выпущенных для лечения орфанных заболеваний, которыми страдают менее 200 тысяч американцев, вырос до 72% в 2024 году с 51% в 2019-м.

Самым дорогим новым препаратом в 2024 году оказался Lenmeldy, разработанный американской компанией Orchard Pharmaceuticals, которую в прошлом году приобрел японский производитель лекарств Kyowa Kirin. Он предназначен для лечения метахроматической лейкодистрофии – генетического заболевания. Препарат обходится пациенту более чем в $4 млн.

Биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в США PTC Therapeutics заняла второе место, выпустив свой препарат для генной терапии за $3,95 млн. Следом разместилась Pfizer, которая установила цену в $3,5 млн за свой генный препарат Beqvez для лечения взрослых с умеренной и тяжелой формой гемофилии B.

Однако в начале 2025 года Pfizer объявила о прекращении глобальной разработки и коммерциализации Beqvez из-за слабого интереса со стороны пациентов и врачей и ограниченного спроса на генные препараты в целом, а также высокой стоимости.

В первую десятку списка, составленного агентством, также вошли препараты от таких производителей, как Mesoblast, Zevra Therapeutics, Adaptimmune Therapeutics и Merus.

Эксперты, опрошенные Reuters, считают, что нет никаких признаков того, что эта тенденция замедлится, по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в снижении стоимости разработки новых методов лечения. По их мнению, пациентов с редкими заболеваниями меньше, поэтому цена за курс лечения будет расти.

Рост цен произошел несмотря на попытки правительства США снизить стоимость рецептурных препаратов. Так, американский лидер Дональд Трамп призвал производителей лекарств привести цены в соответствие с ценами других стран с высоким уровнем дохода, которые платят гораздо меньше.

gxpnews