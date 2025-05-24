Обзор аптечных продаж диуретических средств по итогам I квартала 2025 года

Диуретики, которые в простонародье называют мочегонными средствами, играют важную роль в лечении целого ряда заболеваний, связанных с задержкой жидкости в организме: от отеков при повышенном артериальном давлении до глаукомы и эпилепсии. Эта группа препаратов помогает урегулировать баланс жидкости и электролитов, улучшая самочувствие и предотвращая осложнения. Рассмотрим основные препараты, реализуемые на аптечном рынке России, и механизмы их действия.

В конкурентную группу вошли препараты фармакотерапевтических групп: диуретическое калийсберегающее средство, диуретическое комбинированное средство, диуретическое средство, диуретическое средство растительного происхождения.

I квартал 2025 года оказался рекордным по объему продаж диуретических препаратов за последние 5 лет. За первые 3 месяца аптеки реализовали 22,4 млн упаковок диуретических средств на сумму порядка 6,3 млрд рублей, согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group. Объем средств, израсходованных россиянами на покупку диуретиков, увеличился на 4,4% к I кварталу прошлого года.

Динамика стоимостного объема продаж диуретических средств

Мочегонные препараты представлены по большей части дженериками: из 49 брендов, реализованных на коммерческом рынке за I квартал 2025 года, только четыре относятся к оригинальным («Арифон», «Инспра», «Фириалта» и «Урегит»). Дженериковые препараты занимают 97% от оборота группы в рублях и 96% в упаковках.

Диуретики можно классифицировать в зависимости от механизма действия. В большинстве случаев в начале 2025 года россияне в аптеках спрашивали сульфонамиды, доля которых составляет 37,3% от всех реализованных упаковок. Они действуют на начальную часть дистального канальца. Это тиазидоподобные диуретики с действующими веществами индапамид и хлорталидон.

Соотношение продаж диуретических средств по механизму действия в I квартале 2025 года

Антагонисты альдостерона, действующие на конечную часть дистального канальца, на второй строчке с долей 24,3%. К калийсберегающим диуретикам относятся препараты на основе спиронолактона, эплеренона и финеренона. Калийсберегающие мочегонные помогают выводить из организма хлориды и натрий, но не калий.

Замыкают тройку лидеров в упаковках диуретики растительного происхождения (20,1%) с различной локализацией действия. При этом фитопрепараты занимают первую строчку по доле в рублях (45,2%). Они могут содержать в своем составе следующие виды растительного сырья: листья ортосифона тычиночного, листья брусники, листья толокнянки обыкновенной, траву хвоща полевого, почки березы, траву золототысячника, корни любистока лекарственного, листья розмарина обыкновенного и др.

Также весомую долю занимают «петлевые» диуретики (15,4%): это препараты с активными веществами торасемид и фуросемид, действие которых нацелено на выведение солей. Выбор диуретика зависит от характера и тяжести заболевания.

Высокая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертензии свидетельствует о востребованности диуретических препаратов. 68% от натурального объема продаж занимают препараты из перечня ЖНВЛП. В рублях их вес несколько ниже – порядка 31%.

В течение последних лет основную потребность россиян закрывают препараты, производство которых осуществляется на территории России. Доля локализованных мочегонных средств по итогам I квартала текущего года составила в продажах группы 56% в рублях и 82% в упаковках.

В аптеках реализуются диуретики от 74 производителей. Лидером по приросту в рублях в группе диуретических препаратов среди 10 ведущих компаний в I квартале 2025 года стала новосибирская компания «ПФК Обновление» (Renewal): +66,8% к январю ‒ марту 2024 года. Высокие показатели у Renewal и в упаковках: при сравнении с аналогичным периодом прошлого года потребление диуретиков производителя выросло на 21,4% (2-е место из топ-10).

Высокую динамику «Обновлению» обеспечил основной бренд «Индапамид» (+96,4% в рублях) в таблетках, покрытых пленочной оболочкой, в том числе с пролонгированным высвобождением. Всего в портфеле компании три марки. «Фуросемид» выпускается как в таблетках по 40 мг, так и в виде раствора для внутривенного и внутримышечного введения («Фуросемид буфус»). Также в ассортименте производителя в 2024 году появился новый растительный диуретик для лечения урологических заболеваний ‒ «Комбонефрон» в таблетках, покрытых пленочной оболочкой, на основе травы золототысячника, корней лекарственного любистока и листьев лекарственного розмарина.

Рейтинг производителей диуретических средств по приросту в рублях из топ-10 по объему в I квартале 2025 года

Рейтинг Производитель Доля в руб. Прирост в руб. к I кв. 2024 г. 1 «ПФК Обновление» (Renewal) 2,8% +66,8% 2 «Эвалар» 5,0% +30,0% 3 «Велфарм групп» 2,6% +27,1% 4 Servier 2,6% +17,6% 5 «Озон Фармацевтика» 5,1% +12,4% 6 Gedeon Richter 10,2% +9,7% 7 Bionorica Arzneimittel 29,8% +2,3% 8 «Красногорсклексредства» 3,8% -1,0% 9 Teva 6,6% -3,7% 10 Polpharma 12,4% -11,7%

На втором месте по приросту еще один отечественный производитель – «Эвалар» (+30%). Компания выпускает растительный диуретик «Нефростен» в таблетках, покрытых пленочной оболочкой, а также в виде раствора для приема внутрь.

Положительную динамику компании «Велфарм групп» (+27,1% в рублях и +23% в упаковках) обеспечил ключевой препарат «Индапамид» (+28,7%).

gxpnews