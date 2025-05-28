Госдума приняла в первом чтении проект о наказании водителей за «лекарственное» опьянение

Госдума приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности для водителей, севших за руль после приема определенных препаратов, не являющихся наркотическими, но ухудшающих реакцию. Перечень не совместимых с вождением лекарств утвердит правительство.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект № 379447-8, которым предлагается внести изменения в статьи 12.8 и 27.12-1 КоАП РФ.

Согласно документу, административная ответственность по указанным статьям наступает для водителя не только в случае управления транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но и в случае, когда в организме водителя обнаружились вещества, входящие в состав отдельных лекарств.

Речь идет о препаратах, ухудшающих внимание и реакцию, но не относящихся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным и одурманивающим веществам. Также должна быть установлена совокупность клинических признаков опьянения, возникших из-за употребления вызывающих опьянение веществ.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что потребуется также разработка проекта постановления правительства, утверждающего перечень соответствующих веществ. В список могут войти:

анестетики;

противоэпилептические препараты;

противопаркинсонические препараты;

снотворные и седативные средства.

В случае утверждения документ вступит в силу через 90 дней со дня его официальной публикации.

Начиная с 2020 года депутаты неоднократно предлагали наносить на лекарственные препараты, которые могут повлиять на внимательность водителей и скорость их реакции, специальную маркировку «Движение запрещено». Такая мера позволила бы повысить безопасность участников дорожного движения и улучшить информированность граждан.

В 2022 году эту идею поддержало МВД. В ноябре того же года Конституционный суд признал неконституционной норму КоАП РФ, которая позволяла привлекать к ответственности водителей в состоянии «лекарственного» опьянения без определения его критериев. Затем МВД опубликовало проект поправок в ст.12.8 КоАП РФ, которые позволяют штрафовать или лишать прав водителей за употребление лекарственных средств, которые не относятся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам.

В июне 2023 года правительство внесло в Госдуму законопроект о наказании за прием водителями определенных препаратов, не являющихся наркотическими, но ухудшающих внимательность и реакцию.

В мае 2024 года Минздрав составил перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем запрещено или нежелательно. В министерстве отметили, что представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. Перечень носит информационный характер.

В мае 2025 года в Госдуму внесли законопроект о маркировке запрещенных для водителей препаратов, которые содержат наркотические или психотропные вещества. Предлагается наносить знак «въезд запрещен» в инструкцию к таким лекарствам.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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