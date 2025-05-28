Госдума приняла закон об ужесточении контроля за оборотом БАД

Госдума приняла закон, ужесточающий контроль за оборотом биодобавок. Документ разрешает врачам назначать БАД пациентам, а также запрещает рекламу и онлайн-продажу опасных или незарегистрированных биодобавок. Роспотребнадзор получит право блокировать такие сайты без суда.

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект № 638771-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ регулирует применение биологически активных добавок (БАД).

Законом устанавливается запрет на распространение информации о запрещенных биодобавках. Вводится прямой запрет на рекламу и дистанционную торговлю БАД, розничная реализация которых запрещена согласно Федеральному закону № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Как сообщил депутат Госдумы Сергей Леонов, Роспотребнадзор наделяется правом оперативно и в досудебном порядке блокировать доступ к сайтам, распространяющим информацию о БАД, запрещенных к продаже.

«Ранее для того, чтобы заблокировать сайт через суд, уходило минимум три месяца. Сейчас эта процедура будет практически моментальной. Это значительно сократит срок изъятия незарегистрированных или опасных для здоровья БАД из незаконного оборота и защитит здоровье граждан», — поделился депутат.

Минздрав и Роспотребнадзор должны будут определить перечень биодобавок и заболеваний, при которых врачи смогут назначать БАД пациентам в случае показаний к их применению. Также будут разработаны методические рекомендации по назначению биодобавок. При этом на медработников, при назначении ими БАД, распространяются ограничения, установленные ст. 74 Федерального закона № 323-ФЗ, в которой идет речь о запрете на получение выгоды от фармкомпаний. Критерии качества и эффективности биодобавок, в зависимости от влияния на здоровье человека, установит правительство. Включенные в перечень БАД также должны будут соответствовать техническим регламентам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Правительство также наделяется правом установить особый порядок регистрации БАД, включая подачу документов в электронной форме и прием результатов исследований только от аккредитованных российских лабораторий. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Документ был принят в первом чтении в июле прошлого года. Исполнительный директор Союза производителей БАД Александр Жестков в беседе с «ФВ» назвал документ рамочным и сообщил, что все детали будут разработаны позже. В прошлом году появилось несколько инициатив, которые обязывают следить за качеством БАД, в том числе о регулировании интернет-площадок, где они продаются.

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