Roche завершает испытания первого за 50 лет антибиотика против грамотрицательных бактерий

Швейцарская компания Roche переходит к последней стадии клинических испытаний антибиотика zosurabalpin, который разработан для борьбы с инфекциями, вызванными Acinetobacter baumannii. Успех приведет к появлению первого нового класса препаратов против грамотрицательных бактерий за более чем полвека.

Roche планирует провести III фазу клинических испытаний антибиотика zosurabalpin в конце этого или начале следующего года. Об этом сообщил представитель швейцарской фармацевтической компании газете Financial Times.

Успешное завершение исследований приведет к появлению на рынке нового класса противомикробных препаратов. Как отмечается, с момента одобрения последних лекарственных средств, способных уничтожать грамотрицательные бактерии, прошло уже более 50 лет.

Zosurabalpin создан совместно с Гарвардским университетом и нацелен против Acinetobacter baumannii (или акинетобактерий Баумана), резистентных к карбапенемам (CRAB). Инфекции, вызванные этим видом бактерий, отличаются особой антибиотикорезистентностью из-за наличия двойной мембраны, защищающей от большинства препаратов.

Указывается, что антибиотик Roche блокирует работу белкового комплекса LptB2FGC, который доставляет к внешней мембране липополисахариды. Эти молекулы служат строительным материалом для защитной оболочки патогенов, делая их устойчивыми к препаратам. Однако если они остаются внутри клеток, то копятся и становятся причиной гибели микроорганизмов.

Исследования будут организованы в более чем 100 специализированных центрах различных стран с участием около 400 человек. Испытуемые будут получать либо экспериментальную разработку, либо лекарства, стандартно назначаемые при CRAB. Производитель рассчитывает подать заявку на регистрацию антибиотика до 2030 года.

Acinetobacter baumannii — один из наиболее опасных возбудителей внутрибольничных инфекций. Патоген не представляет серьезную угрозу для здоровых людей и поражает преимущественно тех, кто имеет ослабленный иммунитет и проходит длительное лечение в стационаре. Бактерии образуют биопленки на медицинских инструментах, распространяясь таким образом в больничной среде. Заражение ими может привести к развитию пневмонии, сепсиса, менингита, инфекций мочевых путей и мягких тканей.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2050 году болезни, спровоцированные устойчивыми к лекарствам бактериями, будут уносить жизни 10 млн людей ежегодно. Многие фармкомпании избегают разработки антибиотиков, поскольку затраты на их разработку и исследования не окупаются — препараты приходится применять в ограниченном количестве для избежания развития резистентности, что сдерживает продажи.

Фото: freepik.com

Владимир Заболотских

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