Райффайзенбанк потребовал от «Р-Фарм» 2,7 млрд рублей

Райффайзенбанк потребовал взыскать с «Р-Фарм» 29,4 млн евро (2,7 млрд руб.). Требования могут быть связаны с кредитом, выданным в 2021 году на расширение немецкого завода для выпуска «Спутника V». «Р-Фарм» пытается продать эту площадку, но сделка затягивается.

Райффайзенбанк подал иск к компаниям «Р-Фарм» и «Р-Фарм холдинг» о взыскании 29,4 млн евро (2,7 млрд руб. по курсу ЦБ), обратили внимание «Ведомости». Как следует из картотеки арбитражных дел, Арбитражный суд Москвы принял иск к производству 13 мая, следующее заседание назначено на 11 августа.

Третьим лицом к делу привлечена немецкая компания группы R-Pharm Germany. Требования в материале дела не приводятся, в Райффайзенбанке и «Р-Фарм» журналистам отказали в комментариях.

Иск может быть связан с трехлетним кредитом на 50 млн евро, который Райффайзенбанк выдал R-Pharm Germany в 2021 году на расширение принадлежащего компании производства в немецком Иллертиссене. Эту площадку «Р-Фарм» приобрела в 2014 году у Pfizer. Тогда в «Р-Фарм» заявили о намерении выпускать здесь вакцины от COVID-19 в объеме до 150 млн доз в год и препарат для лечения коронавируса «Артлегиа». Здесь же собирались выпускать «Спутник V» для местного рынка после одобрения российской вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Как выяснил «ФВ», «Р-Фарм» пытается продать завод в Германии. Согласно информации немецкого издания Illertisser Zeitung, о продаже было объявлено в конце 2024 года. Однако в феврале 2025 года Illertisser Zeitung сообщило, что сделка задерживается. По данным издания, в октябре 2024 года здесь выпускалось моноклональное антитело, применяемое от ревматизма. В апреле 2021 года власти Баварии планировали заключить соглашение с заводом по выпуску вакцины «Спутник V». Однако в феврале 2022 года премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что федеральной земле этот проект больше не интересен. Немецкие журналисты сообщали, что у предприятия начались финансовые проблемы. На заводе работают около 400 человек.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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