Минздрав отменил регистрацию оригинального препарата для лечения болезней Гоше и Ниманна — Пика Райффайзенбанк потребовал от «Р-Фарм» 2,7 млрд рублей » В договоры поставки БАД запретили включать ограничивающие условия Утверждены поправки в закон о торговле, запрещающие штрафовать поставщиков за недопоставку сверх согласованных объемов. Изменения касаются в том числе рынка биодобавок. Президент России Владимир Путин подписал закон № 120-ФЗ от 23.05.2025, которым вносятся изменения в закон № 381-ФЗ от 29.12.2009 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Согласно документу, ст. 9 закона дополняется частью 12¹, в которой вводится прямой запрет на включение в договоры поставки условий, предусматривающих ответственность поставщика за: недопоставку товаров сверх согласованного сторонами количества;

частичное исполнение договора в объеме, превышающем согласованные показатели. Указанный законопроект касается продажи продовольственных товаров, в числе которых — биологически активные добавки (БАД). Документ вступит в силу с 1 сентября, участники рынка обязаны привести действующие договоры в соответствие с новыми требованиями до 1 марта 2026 года.

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