В договоры поставки БАД запретили включать ограничивающие условия

Утверждены поправки в закон о торговле, запрещающие штрафовать поставщиков за недопоставку сверх согласованных объемов. Изменения касаются в том числе рынка биодобавок.
Президент России Владимир Путин подписал закон № 120-ФЗ от 23.05.2025, которым вносятся изменения в закон № 381-ФЗ от 29.12.2009 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Согласно документу, ст. 9 закона дополняется частью 12¹, в которой вводится прямой запрет на включение в договоры поставки условий, предусматривающих ответственность поставщика за:
- недопоставку товаров сверх согласованного сторонами количества;
- частичное исполнение договора в объеме, превышающем согласованные показатели.
Указанный законопроект касается продажи продовольственных товаров, в числе которых — биологически активные добавки (БАД).
Документ вступит в силу с 1 сентября, участники рынка обязаны привести действующие договоры в соответствие с новыми требованиями до 1 марта 2026 года.
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Дина Коблова
pharmvestnik