Минздрав отменил регистрацию оригинального препарата для лечения болезней Гоше и Ниманна — Пика

Из ГРЛС исключили РУ четырех лекарственных препаратов и семи фармацевтических субстанций. Среди них оригинальный препарат «Завеска» (миглустат) от Johnson & Johnson, который используется для лечения наследственных ферментопатий. В реестре остались три отечественных аналога с таким МНН.Минздрав отменил государственную регистрацию четырех лекарственных средств на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.

Отмена государственной регистрации препаратов – это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв РУ лекарственных препаратов согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС). Наличие аналогов по международным непатентованным названиям (МНН) анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.

Из ГРЛС исключили РУ на препарат «Завеска» (МНН миглустат) от Johnson & Johnson, который применяют для лечения болезни Гоше 1-го типа у взрослых и терапии болезни Ниманна — Пика типа С у взрослых и детей. Препарат был впервые зарегистрирован в России в 2009 году и входил в Перечень ЖНВЛП. В ГРЛС остались три отечественных аналога с таким МНН производства ООО «29 февраля», компаний «Гелеспон» и «ПСК Фарма».

Кроме того, Минздрав отменил регистрацию препарата «Мозобаил» (МНН плериксафор) от Sanofi, который используется у пациентов с лимфомами, множественными миеломами и солидными опухолями для усиления высвобождения стволовых клеток. На рынке осталось два препарата с таким же действующим веществом.