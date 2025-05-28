Минздрав отменил регистрацию оригинального препарата для лечения болезней Гоше и Ниманна — Пика

Из ГРЛС исключили РУ четырех лекарственных препаратов и семи фармацевтических субстанций. Среди них оригинальный препарат «Завеска» (миглустат) от Johnson & Johnson, который используется для лечения наследственных ферментопатий. В реестре остались три отечественных аналога с таким МНН.Минздрав отменил государственную регистрацию четырех лекарственных средств на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.
Отмена государственной регистрации препаратов – это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв РУ лекарственных препаратов согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС). Наличие аналогов по международным непатентованным названиям (МНН) анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.
Из ГРЛС исключили РУ на препарат «Завеска» (МНН миглустат) от Johnson & Johnson, который применяют для лечения болезни Гоше 1-го типа у взрослых и терапии болезни Ниманна — Пика типа С у взрослых и детей. Препарат был впервые зарегистрирован в России в 2009 году и входил в Перечень ЖНВЛП. В ГРЛС остались три отечественных аналога с таким МНН производства ООО «29 февраля», компаний «Гелеспон» и «ПСК Фарма».
Кроме того, Минздрав отменил регистрацию препарата «Мозобаил» (МНН плериксафор) от Sanofi, который используется у пациентов с лимфомами, множественными миеломами и солидными опухолями для усиления высвобождения стволовых клеток. На рынке осталось два препарата с таким же действующим веществом.
Также из реестра исключили РУ препаратов «Этопозид-Тева» (МНН этопозид) от Teva Pharmaceuticals и «Клотримазол» (МНН клотримазол) от GSK. У обоих препаратов в ГРЛС множество аналогов как отечественного, так и зарубежного производства.
Также из реестра исключили семь фармацевтических субстанций.
Список исключенных из ГРЛС РУ (26 мая 2025 года)
|Торговое наименование и МНН
|Компания — держатель РУ
|Форма выпуска
|Наличие аналогов
|Регистрационный номер
|Пирибедил (пирибедил)
|ООО «Бион»
|Субстанция-порошок
|да
|ФС-001948 от 24.09.2019г.
|Завеска (миглустат)
|ООО «Джонсон & Джонсон»
|Капсулы, 100 мг
|да
|ЛСР-008892/09 от 05.11.2009г.
|Мозобаил (плериксафор)
|Санофи Б.В.
|Раствор для подкожного введения, 20 мг/мл
|да
|ЛП-№(002118)-(РГ-RU) от 05.04.2023г.
|Этопозид-Тева (этопозид)
|Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.
|Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл
|да
|П N012285/01 от 03.11.2009г.
|Клотримазол (клотримазол)
|АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»
|Крем для наружного применения, 1%
|да
|П N011413/02 от 10.06.2010г.
|Тимодепрессин (Гамма-D-глутамил-D-триптофана натриевая соль
|ООО «Бион»
|Субстанция-порошок
|да
|Р N000022/02 от 06.11.2007г.
|Дипентаст (гадопентетовая кислота)
|ООО «Бион»
|Субстанция-жидкость
|да
|ФС-000821 от 28.04.2014г.
|Диэтилентриаминпентауксусной кислоты висмутдинатриевая соль (диэтилентриаминпентауксусной кислоты висмутдинатриевая соль)
|ООО «Бион»
|Субстанция-жидкость
|нет
|ФС-001600 от 26.01.2017г.
|Мебеверин гранулы (мебеверин)
|Эбботт Биолоджикалз Б.В.
|Субстанция-гранулы
|да
|ФС-001705 от 07.11.2017г.
|Панкреатин гранулы (панкреатин)
|Эбботт Лабораториз ГмбХ
|Субстанция-гранулы
|да
|ФС-001616 от 28.02.2017г.
|Дидрогестерон-гранулы (дидрогестерон)
|Эбботт Биолоджикалз Б.В.
|Субстанция-гранулы
|нет
|ФС-001603 от 02.02.2017г.
Источник: ГРЛС
Фото: 123rf.com
Надежда Синицына
pharmvestnik