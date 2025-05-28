«Ригла» купила калининградскую «Новую аптеку»

Компания «Ригла» стала владельцем калининградской сети аптек под брендом «Новая аптека». В ходе сделки были приобретены 55 точек. Это вторая крупная сделка федеральной сети с начала года. В апреле «Ригла» купила 174 аптеки под брендом «Алия» в Поволжье.

«Ригла» завершила сделку по приобретению калининградской сети «Новая аптека», в контур которой вошли 55 точек. Об этом «ФВ» сообщил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Борис Попов. «Интерес к аптечному рынку самого западного региона страны обусловлен задачами роста пользовательской базы АС «Ригла», повышения доступности лекарственного ассортимента, изделий медицинского назначения и других фармацевтических товаров», — сказал он.

Все аптеки последовательно будут ребрендированы в «Здравсити» — основной формат сети. С учетом вновь приобретенных точек общее количество точек компании «Ригла» приблизилось к отметке 6 тыс.