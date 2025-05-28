«Герофарм» получил принудительную лицензию на семаглутид от правительства С ряда госзаказчиков сняли обязательство закупать лекарства и медизделия у малого бизнеса » Обзор регуляторных одобрений препаратов в США и Европейском союзе С 19 по 25 мая 2025 года регулятор США расширил показания двух уже зарегистрированных лекарственных средств. В Европе рекомендованы к регистрации десять новых препаратов, среди новинок — CAR-T-терапия, онкопрепараты, средства от рассеянного склероза и редких наследственных заболеваний, а также биоаналоги деносумаба. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) «Нукала» (меполизумаб) Компания-разработчик: GSK. Новое показание: хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Механизм действия: гуманизированное моноклональное антитело-антагонист интерлейкина-5 (ИЛ-5) — белка, стимулирующего эозинофилы (тип белых кровяных клеток), избыточная активность которых вызывает воспаление в дыхательных путях. Результаты клинических испытаний: на III фазе исследования MATINEE показано значимое снижение количества случаев ухудшения симптомов по сравнению с плацебо после двухгодичного курса лечения. Особенности: впервые одобрен FDA в 2015 году для лечения тяжелой формы эозинофильной астмы. ХОБЛ становится пятым показанием. Среди прочих — эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (2017), гиперэозинофильный синдром (2020) и хронический риносинусит с носовыми полипами (2021).

Jivi (damoctocog alfa pegol) Компания-разработчик: Bayer. Новое показание: лечение и профилактика кровотечений у пациентов старше семи лет с гемофилией А (врожденный дефицит фактора свертывания крови VIII). Механизм действия: искусственно созданный фактор свертывания крови VIII (организм не производит его достаточно при гемофилии A, из-за чего возникают длительные кровотечения), к которому присоединен полиэтиленгликоль (ПЭГ) для увеличения времени терапевтического действия. Результаты клинических испытаний: на III фазе исследования PROTECT VIII кровотечения стали происходить на 95% реже в течение года (3,4 случая — в группе, получавшей лечение только после начала кровотечения, 1,5 случая — в группе, регулярно получавшей препарат). Особенности: первоначально разрешен для применения среди пациентов старше 12 лет.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) С 19 по 22 мая состоялось заседание Комитета по лекарственным средствам для человека (CHMP) при EMA. По итогам для регистрации рекомендованы десять препаратов. Полное одобрение Blenrep (belantamab mafodotin) Компания-разработчик: GSK. Показания: лечение рецидивирующей или рефрактерной множественной миеломы в сочетании с бортезомибом и дексаметазоном (блокаторами роста рака). Механизм действия: конъюгат антитело-лекарственное средство (ADC), который состоит из цитотоксического агента ауристатина F и гуманизированного моноклонального антитела, направленного против BCMA (антиген созревания В-клеток). Результаты клинических испытаний: на III фазе исследований DREAMM-7 и DREAMM-8 комбинация с Blenrep снизила риск смерти на 42%, увеличила выживаемость в течение трех лет до 74% по сравнению с 60% в контрольной группе (получали даратумумаб, известный под торговым наименованием «Дарзалекс»). Особенности: отозван в США (2022) и ЕС (2024) после провала III фазы исследования DREAMM-3. В 2020 году был первым ADC, одобренным для лечения множественной миеломы.

Itovebi (inavolisib) Компания-разработчик: Roche. Показания: эстроген-рецептор-положительный (ER+), HER2-негативный местнораспространенный и метастатический рак молочной железы с мутацией в гене PIK3CA у взрослых. Механизм действия: селективный ингибитор PI3K альфа — фермента, участвующего в росте и выживании опухоли. Мутации в гене PIK3CA вызывают гиперактивацию этого сигнального пути в раковых клетках. Результаты клинических испытаний: на III фазе исследования INAVO120 показано снижение риска прогрессирования заболевания или смерти на 57% по сравнению с комбинацией из палбоциклиба и фулвестранта. Сочетание последних с Itovebi более чем удвоило показатель выживаемости без прогрессирования. Особенности: FDA одобрило препарат в октябре 2024 года в комбинации с палбоциклибом и фулвестрантом.

Maapliv (комплекс аминокислот) Компания-разработчик: Recordati Rare Diseases. Показания: болезнь кленового сиропа мочи (MSUD). Механизм действия: заболевание вызвано дефектом в работе ферментного комплекса дегидрогеназы альфа-кетокислот с разветвленной цепью (BCKDC). В результате организм теряет способность усваивать лейцин, изолейцин, валин, которые входят в состав белков, потребляемых с пищей. Из-за этого копятся их метаболиты — альфа-кетокислоты, которые отравляют нервную систему. Результаты клинических испытаний: пять исследований подтвердили нормализацию уровня лейцина у пациентов через три дня после начала приема препарата.

Riulvy (tegomil fumarate) Компания-разработчик: Neuraxpharm Pharmaceuticals. Показания: рецидивирующе-ремиттирующий рассеянный склероз у пациентов старше 13 лет. Механизм действия: снижает активность иммунной системы, чтобы предотвратить повреждение миелиновой оболочки нервов в головном и спинном мозге. Результаты клинических испытаний: показал эффективность на уровне диметилфумарата, используемого для лечения склероза в Европе с 2014 года.

Условная регистрация Выдается на основании предварительных результатов исследований, впоследствии производитель обязуется предоставить дополнительные данные. Aucatzyl (obecabtagene autoleucel) Компания-разработчик: Autolus Therapeutics Показания: рецидивирующая или рефрактерная В-клеточная острая лимфобластная лейкемия у взрослых. Механизм действия: CAR-T клеточная терапия — генетически модифицированные Т-лимфоциты пациента, которые перепрограммированы для распознавания и уничтожения раковых В-клеток. Результаты клинических испытаний: на Ib/II фазе исследования FELIX полная ремиссия наблюдалась у 63% участников и длилась 14,1 месяца (медианный показатель). Особенности: FDA полностью одобрило препарат в ноябре 2024 года.

Ezmekly (mirdametinib) Компания-разработчик: Springworks Therapeutics. Показания: плексиформные нейрофибромы при нейрофиброматозе 1-го типа у пациентов старше двух лет. Механизм действия: блокирует митоген-активированные протеинкиназы 1 и 2 (MEK 1/2), останавливая размножение и выживание опухолевых клеток с активированным сигнальным путем RAF-MEK-ERK. Результаты клинических испытаний: на IIb фазе исследования ReNeu объективный ответ на терапию наблюдался у 41% взрослых (24 из 58) и 52% детей (29 из 56), а размер их опухоли уменьшился на 41—42% (медианный показатель).

Биоаналоги Bomyntra (деносумаб) Компания-разработчик: Fresenius Kabi. Референтный препарат: «Эксджива» (деносумаб) компании Amgen, впервые одобренный FDA и EMA в 2010 и 2011 гг. соответственно. Показания: лечение гиперкальциемии при злокачественных новообразованиях и гигантоклеточной опухоли, профилактика костных осложнений при опухолях, поражающих кости. Механизм действия: моноклональное антитело против RANKL (лиганд рецептора активатора ядерного фактора каппа-B) — белка, который стимулирует разрушение костной ткани остеокластами. Результаты клинических испытаний: исследования подтвердили, что биоаналог имеет такую же эффективность и безопасность, как и оригинальный препарат. Особенности: FDA одобрило Bomyntra два месяца назад. В числе других биоаналогов «Эксджива», уже вышедших в продажи на американский и европейский рынки, — Wyost (Sandoz), Xbryk (Samsung Bioepis) и Osenvelt (Celltrion).

Conexxence (деносумаб) Компания-разработчик: Fresenius Kabi. Референтный препарат: «Пролиа» (деносумаб) компании Amgen, впервые одобренный FDA и EMA в 2010 году. Показания: лечение остеопороза у женщин в постменопаузе и у мужчин при повышенном риске переломов. Механизм действия: аналогичен Bomyntra — ингибирование RANKL для предотвращения разрушения костной ткани. Результаты клинических испытаний: исследования подтвердили, что биоаналог имеет такую же эффективность и безопасность, как и оригинальный препарат. Особенности: FDA одобрило Conexxence два месяца назад одновременно с Bomyntra. Среди других биоаналогов «Пролиа», зарегистрированных в США и ЕС, — Jubbonti (Sandoz), Ospomyv (Samsung Bioepis) и Stoboclo (Celltrion).

Rolcya ( деносумаб ) Компания-разработчик: Sandoz. Референтный препарат: «Пролиа» (деносумаб). Показания: остеопороз у женщин в постменопаузе и у мужчин при повышенном риске переломов; потеря костной массы после гормонотерапии и приема глюкокортикоидов. Механизм действия: аналогично Conexxence. Результаты клинических испытаний: исследования подтвердили, что биоаналог имеет такую же эффективность и безопасность, как и оригинальный препарат.

( ) Дженерики Эмтрицитабин + тенофовира алафенамид (торговое наименование не указано) Компания-разработчик: Viatris. Референтный препарат: Descovy (эмтрицитабин + тенофовира алафенамид) компании Gilead, одобренный FDA и EMA в 2016 году. Показания: ВИЧ-1 инфекция у пациентов старше 12 лет с массой тела не менее 35 кг. Механизм действия: оба активных ингредиента блокируют обратную транскриптазу ВИЧ — фермент, необходимый вирусу для внедрения своего генетического материала в клетки хозяина. Особенности: это первый зарегистрированный дженерик Descovy в мире. FDA еще не вынесло решение по нему.

Расширение показаний «Имфинзи» (дурвалумаб) Компания-разработчик: AstraZeneca. Новое показание: мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря. Механизм действия: моноклональное антитело IgG1κ, которое блокирует связывание белка PD-L1 с рецепторами PD-1 и B7.1 — молекулами, подавляющими активность иммунной системы против опухоли. Результаты клинических испытаний: на III фазе исследования ADRIATIC показано снижение риска смерти на 27% по сравнению с плацебо. Выживаемость в течение трех лет составила 57%. Особенности: FDA впервые одобрило препарат в 2017 году. Среди других показаний: немелкоклеточный и мелкоклеточный рак легкого, рак желчных протоков, рак эндометрия, гепатоцеллюлярная карцинома.

«Саксенда» (лираглутид) Компания-разработчик: Novo Nordisk. Новое показание: ожирение у детей в возрасте от шести до 12 лет, весящих больше 45 кг и имеющих индекс массы тела (ИМТ) выше, чем у 95% их сверстников. Механизм действия: агонист глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), стимулирующий высвобождение инсулина и снижающий тем самым аппетит. Результаты клинических испытаний: на III фазе исследований Trial 4392 ИМТ участников снизился на более чем 4% в течение первых 12 недель терапии. Предыдущий перечень показаний: ожирение у подростков старше 12 лет с массой тела больше 60 кг. Особенности: США и ЕС впервые одобрили препарат для лечения ожирения у взрослых в 2014 и 2015 гг., шесть лет спустя — у подростков старше 12 лет.

Tevimbra (tislelizumab) Компания-разработчик: BeiGene. Новое показание: первая линия лечения взрослых с HER2-негативной местнораспространенной неоперабельной или метастатической аденокарциномой желудка или пищеводно-желудочного перехода. Механизм действия: моноклональное антитело, которое блокирует рецептор PD-1 на Т-клетках, предотвращая его взаимодействие с лигандами PD-L1 и PD-L2. Результаты клинических испытаний: на III фазе исследования RATIONALE-312 общая выживаемость участников, получавших препарат, составила 15 месяцев против 12,9 месяцев в группе, которой давали химиотерапию с плацебо. Другие показания: плоскоклеточный рак пищевода, немелкоклеточный рак легких. Особенности: впервые одобрен китайским регулятором для лечения лимфомы Ходжкина. FDA зарегистрировало препарат в 2024 году для лечения плоскоклеточного рака пищевода. Ранее применялся против этого новообразования только, если пациенту не помогла химиотерапия на основе платины.

Rezolsta (darunavir/cobicistat) Компания-разработчик: Johnson & Johnson. Новое показание: ВИЧ-1-инфекция у пациентов старше шести лет с массой тела не менее 25 кг. Механизм действия: комбинация из дарунавира (ингибитор протеазы — фермента, который вирус использует для создания своих копий) и кобицистата (усилитель, который продлевает активность дарунавира в организме). Результаты клинических испытаний: на III фазе исследования GS-US-216-130 через 24 недели у 82% участников (258 из 313) вирусная нагрузка снизилась до менее 50 копий/мл (это порог для «неопределяемой вирусной нагрузки», т.е. копий вируса настолько мало в крови, что лабораторный анализ не обнаруживает его наличие). Особенности: до этого был разрешен для лечения подростков старше 12 лет с массой тела больше 40 кг. Впервые вышел на европейский рынок в 2014 году.

Фото: 123rf.com Владимир Заболотских

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