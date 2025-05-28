Президент подписал два закона об обороте метанола

Президент подписал два закона, касающихся государственного регулирования оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. В России создадут реестр организаций и предпринимателей, осуществляющих оборот такой продукции.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 108-ФЗ от 23.05.2025 «О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей».

Согласно документу в России будет создан реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей. Формировать и вести реестр в государственной информационной системе промышленности (ГИСП) будет правительство. Закон устанавливает требования к содержащейся в реестре информации, основания для отказа включения данных в него и случаи, когда лица, информации о которых нет в реестре, могут осуществлять оборот метанола.

Законом также устанавливается:

запрет розничной продажи метанола и метанолсодержащих жидкостей;

запрет реализации метанола и метанолсодержащих жидкостей без размещения на упаковке предупредительной маркировки о наличии метанола в химической продукции и его опасности для жизни и здоровья граждан;

запрет оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей без их обязательной денатурации.

Действие закона не распространяется на оборот автомобильного бензина и иных метанолсодержащих жидкостей, перечень которых утвердит правительство.

Основные положения закона начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Документ был внесен в Госдуму в апреле 2024 года и принят в первом чтении в июне того же года. Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях 22 мая.

Президент также подписал Федеральный закон № 122-ФЗ от 23.05.2025 «О внесении изменений в статьи 6 и 14 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации». Документом определяются полномочия правительства для реализации закона № 108-ФЗ.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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