Пермский «Медисорб» приобрел долю в столичной лаборатории

Владельцем 80% активов лаборатории стала «МС Групп», которая выступает управляющей компанией «Медисорба». К ней перешла доля предыдущих собственников – гендиректора Дмитрия Шоболова (уменьшилась с 80% до 16%) и Тамары Балаянц (сократилась с 20% до 4%).

Как рассказали в «Медисорбе», инвестиции в научно-исследовательскую лабораторию «Кинетик-фарм» являются частью реализации долгосрочной стратегии «Медисорба» по разработке и производству российских дженериков. В компании рассчитывают нарастить R&D-потенциал и усилить научно-техническую базу приобретенного актива.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Медисорб» находится под управлением «МС Групп», 54,99% принадлежит Владимиру Фотееву, еще 45% – Parallaksis Investment из Объединенных Арабских Эмиратов. Финансовые показатели юрлица не раскрываются. В портфеле компании находится более ста уникальных продуктовых позиций (SKU) в области эндокринологии, терапии сердечно-сосудистых заболеваний, неврологии, гастроэнтерологии, дерматологии и других.

Лаборатория «Кинетик-фарм» основана в 2020 году, базируется в селе Алабушево под Солнечногорском в Московской области. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании в 2024 году составила 84,1 млн рублей, чистая прибыль – 56,1 млн рублей после трех лет убытков.

Это не первая сделка по усилению компетенций на рынке B2В. В декабре 2021 года председатель совета директоров холдинга SFT Group (один из крупнейших игроков целлюлозно-бумажной отрасли) Анатолий Штейнберг вложился сразу в два лабораторных проекта, ориентированных на B2B- и B2C-аудиторию – Chromolab и Exacte Labs. Компании объединились для создания холдинга, в ближайших планах – M&A в сегменте специализированных лабораторий.