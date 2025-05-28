Дистрибьютор «Крон» выиграл спор с банкротящимся «Профитмедом» о выплатах 6 млрд рублей

Пермский фармдистрибьютор «Крон» выиграл тяжбу с банкротящимся «Профитмедом», оспорив решение Арбитражного суда (АС) Москвы о признании недействительными платежей в размере 6,06 млрд рублей, полученных компанией от юрлица, в отношении которого проходит конкурсное производство. Об этом Vademecum рассказали представители «Крона». Сумма, как сообщал конкурсный управляющий должника, была передана за поставки медикаментов, фактическое получение которых стороны подтвердить не смогли. Платежи первая инстанция аннулировала в июле 2024 года.
Апелляционные жалобы на решение АС Москвы в Девятый арбитражный апелляционный суд в сентябре 2024 года подали, в частности, ООО «Крон», «ФК Пульс», «Центр внедрения «Протек», ООО «Неофарм Тверь» и другие заинтересованные лица.
Заявление от конкурсного управляющего «Профитмеда» Артема Шелудько с просьбой признать недействительными платежи «Крону» было направлено 5 июня 2024 года. Как указано в материалах дела, 6,06 млрд рублей были переведены ответчику в период с марта 2022-го по декабрь 2023 года за поставку препаратов, при этом, как указал Шелудько, документы, подтверждающие факт проведения поставок в «Профитмед», отсутствуют. Ответчик претензии оспорил, сославшись на подписанные сторонами сделки универсальные передаточные документы, книги продаж «Крона», а также сведения из системы ФГИС «МДЛП».
На сторону заявителя встал один из кредиторов «Профитмеда» – «Фармстандарт», который указал, что «Крон» не представил товарные накладные, документы, подтверждающие движение товара между складами заказчика, и доказательства физического получения товара от поставщиков. Позднее заявителя поддержали и другие кредиторы, среди которых «Сбербанк», «СК Герса», «Лайфскан Раша», «Альфа банк».
В июле 2024 года суд постановил удовлетворить заявление конкурсного управляющего «Профитмеда» и взыскать с «Крона» запрашиваемую сумму, однако отказал в принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество и денежные средства «Крона» на сумму 6,06 млрд рублей.
В «Крон» Vademecum пояснили, что заявленные поставки компания выполнила. «Указанные товары ООО «Крон» поставляли 155 поставщиков, в том числе крупнейшие дистрибьюторы и производители БАД», – заключили там.
По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Крон» было зарегистрировано в 2008 году в Перми. Бенефициаром компании выступает Александр Броварец – ему принадлежит доля в 75%. Оставшимися 25% владеет режиссер Андрей Кончаловский (Михалков). В 2024 году выручка «Крона» оценивалась в 14,3 млрд рублей, чистая прибыль – в 385,6 млн рублей.
Иск о банкротстве московского фармдистрибьютора «Профитмед» в январе 2023 года в Арбитражный суд Москвы подал петербургский поставщик медизделий «Эклиф». Позднее в отношении «Профитмеда» было объявлено конкурсное производство. В мае 2023 года Аресбанк, предъявивший фармдистрибьютору кредиторские требования на 574,9 млн рублей, потребовал объявить несостоятельным соучредителя юрлица Дмитрия Свирина. Затем Свирин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с кредитными средствами в особо крупном размере.
Фото: freepik.com