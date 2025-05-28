Дистрибьютор «Крон» выиграл спор с банкротящимся «Профитмедом» о выплатах 6 млрд рублей

Апелляционные жалобы на решение АС Москвы в Девятый арбитражный апелляционный суд в сентябре 2024 года подали, в частности, ООО «Крон», «ФК Пульс», «Центр внедрения «Протек», ООО «Неофарм Тверь» и другие заинтересованные лица.

Заявление от конкурсного управляющего «Профитмеда» Артема Шелудько с просьбой признать недействительными платежи «Крону» было направлено 5 июня 2024 года. Как указано в материалах дела, 6,06 млрд рублей были переведены ответчику в период с марта 2022-го по декабрь 2023 года за поставку препаратов, при этом, как указал Шелудько, документы, подтверждающие факт проведения поставок в «Профитмед», отсутствуют. Ответчик претензии оспорил, сославшись на подписанные сторонами сделки универсальные передаточные документы, книги продаж «Крона», а также сведения из системы ФГИС «МДЛП».

На сторону заявителя встал один из кредиторов «Профитмеда» – «Фармстандарт», который указал, что «Крон» не представил товарные накладные, документы, подтверждающие движение товара между складами заказчика, и доказательства физического получения товара от поставщиков. Позднее заявителя поддержали и другие кредиторы, среди которых «Сбербанк», «СК Герса», «Лайфскан Раша», «Альфа банк».

В июле 2024 года суд постановил удовлетворить заявление конкурсного управляющего «Профитмеда» и взыскать с «Крона» запрашиваемую сумму, однако отказал в принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество и денежные средства «Крона» на сумму 6,06 млрд рублей.

В «Крон» Vademecum пояснили, что заявленные поставки компания выполнила. «Указанные товары ООО «Крон» поставляли 155 поставщиков, в том числе крупнейшие дистрибьюторы и производители БАД», – заключили там.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Крон» было зарегистрировано в 2008 году в Перми. Бенефициаром компании выступает Александр Броварец – ему принадлежит доля в 75%. Оставшимися 25% владеет режиссер Андрей Кончаловский (Михалков). В 2024 году выручка «Крона» оценивалась в 14,3 млрд рублей, чистая прибыль – в 385,6 млн рублей.

Иск о банкротстве московского фармдистрибьютора «Профитмед» в январе 2023 года в Арбитражный суд Москвы подал петербургский поставщик медизделий «Эклиф». Позднее в отношении «Профитмеда» было объявлено конкурсное производство. В мае 2023 года Аресбанк, предъявивший фармдистрибьютору кредиторские требования на 574,9 млн рублей, потребовал объявить несостоятельным соучредителя юрлица Дмитрия Свирина. Затем Свирин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с кредитными средствами в особо крупном размере.

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